Tirsdag blev der sat et foreløbigt punktum i en omfattende narkosag i Østjylland.

Fem mænd og to kvinder er blevet idømt mellem 8 måneder og seks års fængsel for at have været en del af et netværk, der har stået bag omfattende handel med narkotika.

Tilsammen er de blevet idømt 24 år og 11 måneders fængsel for i samarbejde at have opbevaret, forarbejdet, distribueret og solgt store mængder hash og kokain.

Køberne har været borgere, primært i Østjylland, der har bestilt narkoen via telefoner og internettet.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 23-årig mand, der har været hovedmanden bag netværket, blev 18. august idømt seks års fængsel for salg af og forsøg på salg af knap 2,9 kilo kokain og salg af 22,3 kilo hash. Senere blev også hans lillebror og kæreste dømt i sagen.

Sagen mod ham blev kørt som en tilståelsessag og blev startskuddet til en række tilståelsessager, der i løbet af efteråret er resulteret i domme mod yderligere seks personer, der har haft forskellige roller i netværket.

Tirsdag blev der afsagt dom i den syvende, og foreløbigt sidste, tilståelsessag. Det endte med tre års fængsel til hovedmandens 18-årige lillebror, der tilstod at have hjulpet med at opbevare og overdrage mindst 704 gram kokain.

»Det er ret atypisk, at så stor og omfattende en narkosag er endt med syv tilståelser. Jeg mener, det er et udtryk for rigtig godt politiarbejde, hvor beviserne mod hovedmanden var så massive, at han godt kunne se, hvor det bar hen. Og da først han havde valgt at tilstå, så fulgte størstedelen af de andre med,« siger specialanklager Dorthe Lysgaard i pressemeddelelsen.

Det var på baggrund af at tip, at politiet i januar kom på sporet af netværket. Efter en intens efterforskning blev de første tre personer anholdt 30. april og yderligere fire 16. maj.

Den 18-årige mand, der tirsdag fik dom, blev anholdt 14. oktober.

Dommene mod de syv personer De forskellige domme ser således ud: 18. august blev den 23-årige hovedmand idømt seks års fængsel for salg af og forsøg på salg af knap 2,9 kilo kokain og salg af 22,3 kilo hash.

20. september blev en 24-årig kvinde, der er hovedmandens kæreste, idømt otte måneders fængsel, heraf fire måneder betinget, for at have stillet sin lejlighed og sin bankkonto til rådighed og for at have hjulpet med at tælle, hente, aflevere og videredistribuere penge i forbindelse med handel med narko.

20. september blev en 24-årig mand idømt tre års fængsel for, i sin egenskab af taxachauffør, at have fragtet narkotika for hovedmanden.

28. oktober blev en anden mand på 24 år idømt fire år og seks måneders fængsel for at have haft ansvaret for kontakten til narkobuddene og kunderne. Han har passet fem salgstelefoner og har fungeret som en slags central, hvor alle bestillinger og koordinering af levering blev håndteret.

28. oktober blev en 19-årig kvinde idømt fire års fængsel for at have stillet sin lejlighed til rådighed til opbevaring, bearbejdning og pakning af narkotika, hvilket hun også selv tog del i. Desuden besiddelse af 718 gram kokain og forsøg på opblanding af yderligere 883 gram kokain samt 1637 gram hash.

26. november blev en 21-årig mand idømt tre år og ni måneders fængsel – dels for en række tidligere forhold og dels for besiddelse af godt 700 gram kokain og godt 1600 gram hash i denne sag.

14. december blev en 18-årig mand idømt tre års fængsel for opbevaring og overdragelse af mindst 704 gram kokain. Kilde: Østjyllands Politi

En 19-årig kvinde er fortsat fængslet i sagen, hun er sigtet for at have stillet sin lejlighed til rådighed til opbevaring, bearbejdning og pakning af narkotika, hvilket hun også selv tog del i.