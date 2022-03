Politiet er mødt talstærkt op i Retten i Aarhus, hvor retssagen mod flere rockere og dømte kriminelle begynder torsdag morgen. De er tiltalt for at producere 431 kilo amfetamin.

Med hænderne bag ryggen og iført håndjern føres de i alt 11 tiltalte personer ind i retten en ad gangen. De blev alle hver især tæt bemandet af to betjente.

Den brogede flok af blandt andet Hells Angels-rockere og tidligere kriminelle stod ifølge politiet konkret bag en stor narkoring, som har produceret og videredistribueret intet mindre end 431 kilo amfetamin fra adresser i Odder.

I retten er der mødt 60 personer op for at følge med i den omfattende sag, heraf er cirka 20 betjente, der står mellem de 11 tiltalte, der sidder ved hver sit bord.

Ved synet af de mange mennesker udbryder en af de tiltalte: »Hold da kæft«, da vedkommende bliver ført ind i salen.

To midaldrende mænd, hvoraf den ene, ifølge B.T.s oplysninger, har forbindelser til Hells Angels og ligeledes tidligere har siddet bag tremmer i flere år på grund af narkokriminalitet, menes at være bagmændene i netværket.

De blev anholdt 28. juli 2020 i en stor aktion, imens de var i gang med at fremstille over 200 kilo amfetamin på en adresse i Odder.

71 kilo lå allerede færdigproduceret, mens der var amfetaminolie, ingredienser og remedier nok til at fremstille næsten 150 kilo mere.

Desuden skal de op til 3. april samme år have været i besiddelse af 60 liter amfetaminolie, som de har produceret mindst 207 kilo amfetamin af. De stoffer skal de efterfølgende have delt op i mindre mængder og ad flere omgange overdraget til andre i netværket, som solgte stofferne videre.

Det mener anklagemyndigheden i hvert fald, der har rejst tiltale efter en særligt skærpende paragraf i straffeloven, som gør, at de to mænd kan risikere en straf, som er op til 50 procent højere end de 16 år, der normalt er det maksimale i denne type sager. Dog maksimalt 20 år. Sagen er nemlig aldeles alvorlig, lyder det:

»Vi har nedlagt en påstand, som betyder, at man kan sprænge strafferammen, så man kan idømmes mere end 16 års fængsel, som er strafferammen for den type kriminalitet. Den påstand har vi nedlagt med henvisning til særligt kriminaliteten og kriminalitetens grovhed,« fortæller specialanklager Jacob Gents til B.T.

Ud over de to mænd er ni andre personer tiltalt i sagen. Flere af dem har, ifølge anklagemyndigheden, fået overdraget forskellige mængder af stofferne på en parkeringsplads ved Lidl i Odder med henblik på bagefter at sælge dem videre.

Nogle af dem er desuden tidligere dømt for narkokriminalitet. Tilbage i 2010 fik to af dem, ifølge B.T.s oplysninger, blandt andet 11 års fængsel i en sag om omkring 13 kilo kokain og heroin. Derudover har flere af dem ligeledes forbindelse til Hells Angels.

Jacob Gents vil ikke nærmere ind på, hvilken straf de ni personer risikerer, men henviser til, at syv andre personer allerede er dømt i sagen for at indtage mindre roller i narkonetværket, og de har tilsammen fået 27 års fængsel.

Ud over ubetingede fængselsstraffe til alle tiltalte har anklagemyndigheden nedlagt påstand om konfiskation af to millioner kroner hos hver af de to bagmænd, fremgår det af anklageskriftet.

De penge svarer angivelig til den fortjeneste, som de har opnået ved at producere de 207 kilo amfetamin, som de nåede at videreoverdrage, inden de blev anholdt.

Desuden er der nedlagt påstand om konfiskation af tilsammen omkring 680.000 kroner fra de andre ni tiltalte.

Det er endnu uvist, hvordan de tiltalte forholder sig til tiltalen. Det bliver vi klogere på i dag (torsdag).

Der er afsat 25 retsdage til den omfattende sag. Derfor er forventningen også, at der først falder dom i sagen til juli.