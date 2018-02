Nordsjællands Politi har netop offentliggjort identiteten på den mand, der menes at have begået et økseangreb lørdag aften i Birkerød.

Offentliggørelsen af den mistænktes identitet sker i forbindelse med, at politiet leder efter gerningsmanden, der ligeledes menes at stå bag et bankrøveri i Ringsted.

Den eftersøgte er identisk med: Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Han beskrives som: Mand, 29 år, 176 cm høj, mellemøstlig af udseende. Han har mørkt hår og mørkt kortklippet fuldskæg.

Siden lørdag aften har politiet i en massiv indsats ledt efter den 29-årige. Det skyldes, at han på en tankstation i Birkerød overfaldt to 19-årige - tilsyneladende helt umotiveret. Parret blev ramt i hoved og på overkroppen af øksen. De blev bragt til Rigshospitalet, men de blev søndag meldt uden for livsfare.Søndagen igennem ledte politiet derfor intenst - særligt i Birkerød, men øksemanden lykkedes med at holde sig skjult.



Henter kort...

Mandag middag begik Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi dog antageligt et røveri i Ringsted, hvorefter han flygtede i en stjålet Hyundai Getz.

I den intense jagt på den 29-årige forbryder, der ifølge hans egen far netop er kommet ud fra Nyborg Statsfængsel, har politiet offentliggjort flere billeder fra overvågningskameraer. Først mandag eftermiddag er mandens fulde identitet blevet kendt for offentligheden.