Ni personer er blevet anholdt i en sag om 325 kilo kokain, som kom i container fra Brasilien.

325 kilo kokain var skjult i en container, som skulle leveres til et firma i Hedehusene. Ni personer er blevet anholdt i sagen, oplyser politiet.

Dansk politi fik tip fra toldere i Tyskland, som i Bremerhaven afslørede den store last kokain i containeren, der oprindeligt kom fra Brasilien.

Derefter blev containeren sejlet til frihavnen i København, oplyser specialgruppen Særlig Efterforskning Øst i en pressemeddelelse.

Myndighederne tog kokainen og fulgte diskret med, da containeren blev bragt til firmaet i Hedehusene.

Mandag aften slog politiet til med anholdelser, da flere forsøgte at skaffe sig adgang til containeren.

I pressemeddelelsen understreger politiet, at firmaet i Hedehusene på intet tidspunkt var bekendt med kokainen.

Otte af de anholdte er alle aktive i "det organiserede kriminelle miljø", lyder det fra politiinspektør Mads Helios.

- 325 kilo kokain repræsentere en enorm værdi, som ville være brugt til at investere i ny kriminalitet i form af for eksempel våben, mere narkotika eller andet, der understøtter den organiserede kriminalitet, siger han.

- Derfor er vi selvfølgelig meget glade for, at vi har forhindret de mange kilo i at ramme gaden, siger Mads Helios.

En af de anholdte er en 45-årig belgisk statsborger. De øvrige otte er alle danske statsborgere i alderen fra 19 til 34 år.

Retten skal tirsdag afgøre, om de anholdte skal varetægtsfængsles.

Mængden er meget stor i forhold til tidligere sager i Danmark. For mere end fem år siden blev 310 kilo kokain afsløret i en container, som endte hos en virksomhed i Esbjerg.

Stoffet lå i sække i en container fra Brasilien. Den blev omlastet i Antwerpen i Belgien, før den blev bragt til havnen i Fredericia. Syv mænd blev tiltalt for at have haft til hensigt at pille narkoen ud af containeren, men blev alle frifundet.

I november sidste år blev fire mænd hver idømt fængsel i 12 år i en sag om 100 kilo kokain, der var blevet smidt i vandet ved Langeland fra et fragtskib, som kom fra Ecuador.

/ritzau/

