Seks ud af syv mænd der var blevet dømt i byretten for drabsforsøg i den såkaldte Måløv-sag er blevet frifundet i landsretten.

Det oplyser forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen til B.T.

De syv mænd var i byretten alle blevet idømt livstid for drabsforsøget. Det var dog ikke en kendelse, landsretten endte med at være enig i. Derfor er seks af de syv tiltalte i sagen nu blevet frikendt.

Til B.T. oplyser Jesper Storm Thygesen at stemningen i retslokalet var særdeles god, da dommen blev læst op.

»Det er en række unge mennesker der havde fået livstid. Pludselig kan de gå ud af retten som frie mænd,« siger han.

Forsvarsadvokat Anders Schønemann, der er forsvarer for en af de nu frifundne, udtaler at hans klient er meget lettet over afgørelsen.

»Det har selvfølgelig været en meget vanskelig tid for ham at sidde uskyldigt tiltalt for en så alvorlig sag. Livstid er nu byttet til frifindelse, og han kan endelig se fremad. Det er godt for ham. Nu går vi så igang med erstatningsansøningen,« udtaler han.

Opdateres...