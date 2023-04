Lyt til artiklen

En sagesløs kvinde blev kynisk udnyttet til at være intetanende skalkeskjul i en af Danmarks største kokainsager.

Da kvinden landede i Københavns Lufthavn i Kastrup som turist, havde en kreds af narkohajer i al hemmelighed også tjekket fem store sportstasker proppet med kokain ind på hendes flybillet, uden at hun opdagede noget som helst.

På den måde havde kokainligaen held til at få i første omgang 110 kilo colombiansk kokain fløjet diskret til Danmark fra Den Dominikanske Republik i Caribien. Det skete 11. januar 2020.

Og halvanden måned siden gentog smuglerne med succes nummeret med yderligere 125 kilo kokain i store sportstasker, som igen blev smuglet uden om toldere og politifolk i lufthavnen i Kastrup 29. februar 2020.

Som bagmand stod ifølge politiet den nu 41-årige mand, der mandag eftermiddag blev fundet skyldig i Københavns Byret for alle 235 kilo kokain i den gigantiske narkosag.

Og det udløste en alvorlig straf til kokainbagmanden: 15 års fængsel.

Han har under hele sagen nægtet at udtale sig om de alvorlige anklagepunkter.

Men ifølge politiet har han ikke mindst været belastet af, at han under dæknavnet Tacopaco skrev krypterede beskeder til sine medskyldige i det lukkede mobilnetværk EncroChat, som organiserede kriminelle over hele verden ellers havde stolet blindt på.

På smuglernes krypterede netværk fandt politiet senere dette foto af fem af de 10 indsmuglede sportstasker propfyldt med kokain. Foto: Foto: Politiet Vis mere På smuglernes krypterede netværk fandt politiet senere dette foto af fem af de 10 indsmuglede sportstasker propfyldt med kokain. Foto: Foto: Politiet

De troede tilsyneladende på, at krypteringen i netværket var så stærk, at politiet og andre myndigheder aldrig ville kunne komme til at se dem over skulderen.

Derfor skrev narkohandlere, mordere og menneskesmuglere lystigt til hinanden i et meget klart sprog og udvekslede også trygt afslørende billeder af eksempelvis skydevåben, narko eller pengestakke.

Men i foråret 2021 brød fransk politi kodningen af netværket og kunne kort efter lade blandt andre politikolleger i Danmark få del i en sand guldgrube af informationer og beviser.

»I just wanna make money in silence,« skrev den nu dømte blandt andet til en medsigtet i forbindelse med kokainsmuglingen.

Den normale maksimumsstraf i straffeloven for narko er på 16 år fængsel, men det mente anklagemyndigheden ikke var nok i den aktuelle sag fra lufthavnen.

Derfor havde anklagerne fra politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet krævet hele 20 års fængsel. Men retten fandt altså 15 års fængsel passende, da man ikke anså, at der havde været tale om særdeles skærpende omstændigheder.

De 235 kilo kokain ville i det kriminelle miljø repræsentere en værdi på godt 70 millioner kroner – endda før kokainen var delt op i mindre portioner og solgt til brugerne til en betydelig højere pris. Den enorme mængde narko er aldrig blevet fundet.

For nylig kunne politiet i samme sag anholde en 50-årig mand, som politiet mener optrådte som praktisk hjælper med at få sportstaskerne uden om toldkontrollen i Kastrup.

Han nægter sig skyldig, men har siden siddet varetægtsfængslet og ønskede ikke at afgive vidneudsagn under sagen mod den formodede hovedmand.

Den 50-årige var ansat i bagagehåndteringen i lufthavnen på gerningstidspunkterne. Og takket være et foto af et bagagetag fra en af sportstaskerne med kokain, som smuglerne havde sendt krypteret til hinanden, kunne politiet efterforske sig frem til, hvornår det direkte fly fra Den Dominikanske Republik præcist var landet i København.

Her kunne politiet ud fra de scannede medarbejderkort fra de særligt sikrede sikkerhedsområder i lufthavnen konstatere, at den 50-årige medhjælper tilsyneladende begge gange var til stede tidligt om morgenen. Også selv om han stod til at have fri på de tidspunkter.

Sagen fra Kastrup er en udløber af den såkaldte Operation Sixpence – et af danmarkshistoriens største narkokomplekser. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Der er allerede blevet gennemført fem sager med omkring ti tiltalte, som samlet er blevet straffet med over 50 års fængsel.

18 tiltalte venter stadig på at få dom – heriblandt de ni formodede hovedmænd, der skal have dom i en langstrakt nævningesag senere i år med over 35 planlagte retsdage.