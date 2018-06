To busser er fredag eftermiddag kørt sammen på Køge Bugt Motorvejen omkring Solrød Syd. Køreforholdene er igen normale, og trafikken skulle eftersigende flyde igen.

Det oplyser Vejdirektoratet og Midt- og Vestsjællands Politi til BT.



»Klokken 14.01 fik vi anmeldelsen om, at to busser er stødt sammen med mistanke om, at flere kan være fastklemte,« siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi om sammenkørslen, der fandt sted tæt på motorvejsafkørsel 31, Solrød Syd i sydgående retning.

To busser er stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen. Foto: Mathias Øgendahl To busser er stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen. Foto: Mathias Øgendahl

Tidligere oplyste vejdirektoratet, at der var en massiv kø, der skulle vare til tidlig aften. Den forlængede rejsetid var på et tidspunkt helt op til to timer og 40 minutter.

Alle veje er spor på motorvejen er genåbnet, og kørselsforholdende skulle igen være normale.

Tidligere var der kø i sydgående retning næsten hele vejen ned til Greve Syd.

De oplyser også, at der er nogle få tilskadekomne.



Politiet kan endnu ikke fortælle mere om årsagen til, at busserne er stødt sammen.

