En ladebygning fyldt med halm på en gård på Vardevej syd for Herning står i flammer.

Midt- og Vestjyllands Politi fik et alarmopkald om branden klokken 05.37 i morges, og det stod hurtigt klart, at bygningen ikke står til at redde.

»Det største problem med sådan en type brand er, at den ikke er til at få slukket. Laden er fyldt med halm, og brandfolkene kæmper nu med så vidt muligt at få det spredt. Det er hårdt manuelt arbejde,« siger vagtchef Henrik Nielsen til bt.dk.

Der var ingen dyr eller mennesker i eller ved ladebygningen, da flammerne tog fat.

Men arbejdet med at få slukke branden kommer formentlig til at vare det meste af dagen, forventer vagtchefen.

»Det er jo snart nytårsaften, så vi håber, brandvæsenet når at blive færdig med slukningsarbejdet på stedet, så folkene er klar, hvis der bliver brug for dem senere,« siger Henrik Nielsen.

Brandårsagen er endnu ikke kendt.