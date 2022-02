Østjyllands Brandvæsen rykkede lørdag aften kort før midnat ud til en brand i Sabro i Aarhus Kommune.

Brandvæsenet fik anmeldelsen 23.57. Her lød det, at der stod flere kæmpe flammer op fra en grund i byen.

»Vi kommer ud til en lade med et fyrrum, der er gået i brand. Laden er fuldt overtændt, da vi kommer, og vi kan ikke redde noget. Den er helt nedbrændt,« fortæller operationschef hos Østjyllands Brandvæsen, Anders Brix Christensen, til B.T.

Han oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan branden er opstået.

Brandvæsenet har forladt grunden. Foto: Presse-foto.dk Vis mere Brandvæsenet har forladt grunden. Foto: Presse-foto.dk

Men selvom billederne ser meget voldsomme ud, så fortæller operationschefen, at det ikke har været den helt store indsats. Men mere en beskyttende indsats, da laden ikke stod til at redde.

»Vores fokus var på, at vi skulle sørge for, at branden ikke spredte sig til nabobygningerne, og det lykkedes vi med, så intet udover laden har taget skade heldigvis,« fortæller han.

Han fortæller samtidig, at ingen personer er kommet til skade.

Indsatsen blev kørt af en indsatsleder fra Aarhus, mens Østjyllands Brandvæsens afdeling i Lisbjerg stod for at slukke branden. De fik assistance fra afdelingen i Hinnerup.

Brandvæsenet har forladt grunden.

»Vi er færdige derude, og der er intet, man som nabo eller lignende skal være opmærksomme på,« fortæller han.