Der er sket et voldsomt færdselsuheld på Amagermotorvejen midt på Kalvebodbroen.

Hele fire køretøjer er impliceret i uheldet, skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Til B.T. kan de fortælle, at der er fire personer, som er kørt på hospitalet, men man kender ikke status på dem.

Ulykken er sket i uadgående retning fra Amager mod Sjælland.

De forventer, at vejen vil være spærret de næste to-fire timer på den side, da der er et stort bjærgningsarbejde.

»Vi er stadig i fuld gang med oprydningsarbejdet. Det kommer til at tage lang tid, fordi der er to tunge køretøjer involveret.«

»Vi skal have det tunge grej frem, og de er først ankommet nu.«

»I alt var to lastbiler, en varevogn og en personbil indblandet. Vi har endnu ikke besluttet, om vi måske skal tømme en af lastbilerne for at flytte den.«

Københavns Politi skriver, at det drejer sig om et alvorligt færdselsuheld.

Man skal som bilist være opmærksom på udrykning i nødsporet.

Politiet siger, at trafikken bliver omledt ved afkørsel 20.

Billeder viser, at en lastbil er indblandet. Man kan nemlig se en lastbil med en smadret rude.