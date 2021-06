Hjemmeværnet, Søfartsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, politi og borgere leder fortsat efter Nicki Aabank Gudbergsen på Bornholm.

Natten til søndag forlod den 20-årige en fest, og siden har ingen set ham.

Derfor tog Bornholms Politi mandag et nyt værktøj i brug for at finde den unge mand.

Politiet har nemlig fået hjælp til at stemme dørklokker i området.

»Det har ikke kastet noget nyt af sig,« lyder det fra Jesper Lund, der er vagtchef.

Bornholms Politi efterlyser 20-årige Nicki Aabank Gudbergsen. Foto: Bornholms Politi

Nicki Aabank Gudbergsen var til fest på adressen i Møllegade 25A i Rønne, men forlod stedet omkring klokken 2 natten til søndag.

Omkring 50 mennesker fra både politi, hjemmeværn og beredskab har derfor ringet på hos alle i Rønne i en radius af 500-600 meter fra hvor Nicki sidst var set.

»Vi har ikke flere greb i værktøjskassen lige nu, derfor beder vi alle borgere holde øje og melde ind,« fortæller Jesper Lund, som understreger, at man ikke er færdige med at lede efter den 20-årige.

»Alle medier er opdateret om sagen, derfor ringer mange ind med det, som de har set.«

Dog har ingen af opkaldende endnu ført til videre i sagen.

Flere leder lige nu efter Nicki i en radius af 500-600 af, hvor han sidst er set. Foto: Presse-fotos.dk

Søfartsstyrelsen deltager med to redningsfartøjer, og Bornholms Politi har sat en drone i lufte i bestræbelserne på at finde den efterlyste.

»Vi er i et område, der er omgivet af vand. Så vi har lavet beregninger på, hvor man kan drive hen, hvis man falder i vandet. Det bliver selvfølgelig undersøgt,« oplyser Jesper Lund.

Trods mange opkald fra borgere, der gerne vil hjælpe og den massive eftersøgning, så er der endnu ikke nyt i sagen.

Tidligere i dag bad Bornholms Politi alle, der har set noget om hjælp. Det gælder stadig, så hvis man har set Nicki Aabank Gudbergsen eller har brugbar information, så kontakt politiet på 1-1-4.

Da Nicki Aabank Gudbergsen forlod festen natten til mandag var han iført shorts, en sort hoodie og sorte Converse-sko.

Han medbragte også en skuldertaske.

»Vi bliver ved, indtil natten falder,« afslutter Jesper Lund.