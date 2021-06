Hjemmeværnet, Søfartsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, politi og borgere leder fortsat efter Nicki Aabank Gudbergsen på Bornholm.

Natten til søndag forlod den 20-årige en fest, og siden har ingen set ham.

Derfor har man nu taget et nyt værktøj i brug for at finde den unge mand.

»Vi er gået i gang med at stemme dørklokker. Vi har lavet et udgangspunkt ud fra, hvor han sidst er set, derfra ringer vi så på hos folk,« oplyser Jesper Lund, der er vagtchef hos Bornholms Politi.

Bornholms Politi efterlyser 20-årige Nicki Aabank Gudbergsen. Foto: Bornholms Politi Vis mere Bornholms Politi efterlyser 20-årige Nicki Aabank Gudbergsen. Foto: Bornholms Politi

Nicki Aabank Gudbergsen var til fest på adressen i Møllegade 25A i Rønne, men forlod stedet omkring klokken 2 natten til søndag.

Omkring 50 mennesker fra både politi, hjemmeværn og beredskab er derfor i færd med at ringe på hos alle i Rønne i en radius af 500-600 meter.

»Det er mange husstande, som ligger i det område,« fortæller Jesper Lund, som også oplyser, at de får mange henvendelser.

»Alle medier er opdateret om sagen, derfor ringer mange ind med det, som de har set.«

Dog har ingen af opkaldende endnu ført til videre i sagen.

Flere leder lige nu efter Nicki i en radius af 500-600 af, hvor han sidst er set. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Flere leder lige nu efter Nicki i en radius af 500-600 af, hvor han sidst er set. Foto: Presse-fotos.dk

Søfartsstyrelsen deltager med to redningsfartøjer, og Bornholms Politi har sat en drone i lufte i bestræbelserne på at finde den efterlyste.

»Vi er i et område, der er omgivet af vand. Så vi har lavet beregninger på, hvor man kan drive hen, hvis man falder i vandet. Det bliver selvfølgelig undersøgt,« oplyser Jesper Lund.

Trods mange opkald fra borgere, der gerne vil hjælpe og den massive eftersøgning, så er der endnu ikke nyt i sagen.

Tidligere i dag bad Bornholms Politi alle, der har set noget om hjælp. Det gælder stadig, så hvis man har set Nicki Aabank Gudbergsen eller har brugbar information, så kontakt politiet på 1-1-4.

Beredskabsstyrelsen og politihjemmeværnet hjælper med at lede efter forsvundne Nicki, og vil begynde at stemme dørklokker i Rønne i løbet af en times tid. #politidk — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) June 7, 2021

Da Nicki Aabank Gudbergsen forlod festen natten til mandag var han iført shorts, en sort hoodie og sorte Converse-sko.

Han medbragte også en skuldertaske.

»Vi bliver ved, indtil natten falder,« afslutter Jesper Lund.