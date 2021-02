Torsdag morgen er en stor eftersøgning i gang over Roskilde Fjord.

En helikopter er tilkaldt fra Forsvaret, mens ambulancer, politipatruljer samt brandvæsenet er til stede ved kysten tæt på Vikingeskibsmuseet i domkirkebyen.

Det oplyser pressekontakt, Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

»Man frygter, at nogen kan være faldet gennem isen,« siger han.

Frygten er begrundet i et fund af en cykel omkring 200 meter ude på isen i fjorden.

Martin Bjerregaard er usikker på, hvem der har set cyklen og anmeldt situationen til politiet. Han antager, at det må være en borger med udsigt over den frosne fjord.

Fra cyklen er der fundet fodspor videre mod en revne i isen, oplyses det.

Helikopteren er sendt i luften for at spotte eventuelle huller i isen. Den er nu landet, oplyser et øjenvidne til B.T.

