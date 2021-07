Nordjyllands Politi og tilhørende redningsmandskab er lige nu i gang med en omfattende eftersøgning.

Eftersøgningen drejer sig om en 68-årig mand, der sent fredag satte sig i sin jolle ved Sæby.

Siden har ingen set ham, ligesom manden ikke har givet lyd fra sig.

Det oplyser vagtchef Henrik Beck til B.T.

Vagtchefen udtrykker en tydelig bekymring, hvorfor eftersøgningen næsten strækker sig helt til Sverige.

»Jollen kan godt være drevet derover. Ellers leder vi i det nordlige Kattegat, ved Læse, Anholdt og langs den jyske østkyst,« siger Henrik Beck.

For nu har man sat adskillige redningsbåde i vandet, og hvis eftersøgningen fortsat er i gang senere søndag, er det ikke udelukket, at man sender en helikopter i luften.

Det var sønnen, der senest talte med den 68-årig. Det gjorde han fredag omkring midnat, da den efterlyste satte sig i jollen for at sejle ned til en anden havn syd for Sæby.

Der har dog ikke været signal til den 68-åriges mobiltelefon siden opkaldet med sønnen.

B.T. følger sagen.