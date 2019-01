Betjente, hundepatruljer og hjemmeværnet i Nordjylland leder på fuld tryk efter den 92-årige Elva Kristine Jensen, som har været forsvundet siden søndag eftermiddag.

»Eftersøgningen pågår stadig med fuld styrke. Vi har fået et par henvendelser fra borgere, som mener at have set hende omkring klokken 14 søndag, men siden har vi ikke hørt noget fra eventuelle vidner.«

Det siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, til B.T. mandag morgen.

Han opfordrer borgerne i området til at tjekke haver og udhuse og til generelt at kigge efter den forsvundne kvinde i gadebilledet.

Vi opfordrer folk til at kikke efter kvinden i Hasseris området.



Vi har massivt efter hende med tilkaldte hundepatruljer og hører gerne fra borgere der har set hende tidligere på dagen.



ring 114 hvis du har oplysninger.



Vagtchef Karsten Højrup Kristensen — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) 6. januar 2019

Den ældre kvinde forlod plejehjemmet Sofiegården i Sælsager ved Aalborg, hvor hun bor, søndag først på eftermiddagen, og siden har politiet søgt efter hende.

I løbet af natten har politiet fået hjælp af både hundepatruljer og hjemmeværnet, men desværre uden at finde hende.

Nordjyllands Politi har blandt andet fået assistance fra hundepatruljer fra både Østjylland og Midt- og Vestjylland.

»I begyndelsen koncentrerede vi eftersøgningen til området omkring Sælsager, Skalborg og Hasseris, men hun er godt gående, så hun kan formentlig godt være kommet længere væk,« siger vagtchefen.

Han tilføjer, at kvinden tidligere har boet i Svenstrup og omkring Frejlev, hvor hun også har familie, så politiet mener, at det også er muligt, at hun har søgt dertil.

Elva Kristine Jensen er dement og kan derfor ikke tage vare på sig selv.

»Hun har kun boet på plejehjemmet i få dage og kender slet ikke området omkring stedet,« siger Jesper Sørensen.

Politiet har oprettet et midlertidigt operationscenter ved plejehjemmet og overvejer at sætte en helikopter ind i løbet af dagen. Det har hidtil ikke været muligt på grund af tåge.

»Vi gør, hvad vi kan for at finde hende, men vi er også afhængige af, at borgerne kigger efter hende i haver og lignende.«

92-årige Elva Kristine Jensen beskrives således:

Er 165-175 cm høj

Har hvidt, krøllet hår og er af almindelig bygning.

Hun er iført hvid hue, beige jakke, sorte bukser og bærer desuden briller

Ring til Nordjyllands Politi på tetlefon 114, hvis du har oplysninger i sagen.