Flere tusind personer marcherer i øjeblikket gennem de københavnske gader.

Det skyldes demonstrationen »nallerne væk fra kvindernes hijab.«

Det fortæller Københavns Politi til B.T.

»De er startet på Den Røde Plads, er gået over Droninng Louises Bro og slutter af ved Christiansborg,« fortæller Espen Godiksen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Demonstrationen sker efter kommissionens forslag om at forbyde tørklæder i grundskolen.

»En basal menneskerettighed er under angreb med det nye forslag om at forbyde tørklæder i grundskolen. Det her er ikke kun den muslimske kvindes kamp, men vores alles kamp for frihed,« lyder det om demonstrationen.

»Indtil videre forløber det hele stille og roligt,« fortæller vagtchefen.

