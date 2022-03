To personer er kørt til tjek på hospitalet, efter at en bil er kørt ind i et hus i Hammerum ved Herning torsdag eftermiddag.

»Anmeldelsen kom kl. 12.57, og der var i første omgang meldinger om, at der muligvis var tale om en eksplosion,« fortæller vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen overfor B.T.

»Det er der ikke. Der var tale om, at en bil var kørt ind i et hus,« tilføjer han.

Video: Presse-fotos.dk Vis mere Video: Presse-fotos.dk

»Det var formentlig røg fra udløsningen af bilens airbag, der gjorde, at man troede, det var en eksplosion,« fortæller Carsten Henriksen desuden.

»Der er formentlig tale om, at føreren af bilen har haft et ildebefindende og derfor har mistet herredømmet over bilen, siger han.

Carsten Henriksen fortæller desuden, at der efterfølgende er bragt to personer på hospitalet.

»Ja, begge er kørt på hospitalet. Føreren af bilen og personen, som sad i sofaen inde i huset,« siger han.

»Det er noget af en opvågning at få. Men der er ikke meldinger om alvorligt tilskadekomne,« siger Carsten Henriksen ovenpå den dramatiske episode.