Der er onsdag eftermiddag brand i det tidligere rådhus på Sydals, der betyder, at to bygninger vil nedbrænde helt.

Det oplyser Sydjyllands Politi til B.T.

Politiet fik anmeldelsen klokken 14.06, hvor meldingen gik på, at der var brand i en el-cykel, som efterfølgende har spredt sig.

Den ene af bygningerne, der brænder, er det, der tidligere husede Sydals Kommune, skriver SønderborgNYT.

Ifølge politiet skulle der ikke være meldinger om nogle tilskadekomne.

Både politi og brandvæsen er fortsat massivt til stede for at forsøge at slukke branden, der udvikler kraftig røg, men det bliver ifølge vagtchefen kun muligt at redde den ene bygning, mens to andre vil nedbrænde helt.

Politiet opfordrer til, at man holder afstand på stedet.

