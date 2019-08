21-årige Clara Uttenthal har på video dokumenteret det kæmpe brag, der lød på Nordhavn tirsdag aften.

Til B.T. fortæller hun, at hun sammen med sin søster havde besluttet sig for at sove på altanen.

De havde gjort det så hyggeligt, at hun besluttede sig for at filme en video for at dokumentere aftenen.

Uvidende var hun dog om, at hun i videoen ville komme til at dokumentere det høje brag, der tirsdag aften lød på Nordhavn, og som politiet lige nu er ved at efterforske.

Politiet efterforsker braget. Foto: Mikkel Johansen/Byrd

»Det rungede og var super højt. Det var helt vanvittigt,« fortæller Clara Uttenthal, der til dagligt læser journalistik i USA.

Hun fortæller, hvordan man kunne se alle naboerne i nærheden storme til deres vinduer for at se, hvad der var sket - braget var så stort, at alle i nærheden havde hørt det.

Clara Uttenthal fortæller også, hvordan hun sammen med sin søster gik op på taget af den bygning, , for at få et bedre udsyn.

Herfra kunne se masser blå lys på gaden og høre sirener, som blev ved - længe.

Selvom den 21-årige studerende fortæller, at de er vant til at høre store brag på Nordhavn på grund af alt de byggearbejde, der foregår, var dette dog en helt anden oplevelse.

»Det er et kæmpe chok. Det er ikke noget, man har oplevet før,« siger hun og tilføjer:

»Og så er det at være uvidende om, hvad der er sket, selvfølgelig også frustrerende og ubehageligt.«

Clara Uttenthal fortæller at hende og hendes søster - under omstændighederne - er ved godt mod.