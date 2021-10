En dramatisk episode udspillede sig tirsdag aften på Amagerbro, da en motorcykelelev kørte ind i en frisørsalon.

Københavns Politi oplyser, at vedkommende simpelthen fik for meget fart på, og kørte igennem en rude.

»En elev, der er ved at tage kørekort til motorcykel gasser for meget op i et højresving, og så kan det være svært at styre,« oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til B.T.

Motorcykeleleven endte med at køre igennem glasfacaden til en frisørsalon på Amagerbrogade 96D.

Der var flere personer inde i butikken, men ingen af dem var i nærheden af at blive ramt af hverken motorcyklen eller glasskår, oplyser vagtchefen.

Motorcyklisten selv kom heller ikke noget til skade under uheldet.

Politiet er ved at afhøre de involverede parter, og det er endnu uvist, hvad konsekvenserne bliver for motorcykeleleven.

»Der er noget forsikringsmæssigt, men det klarer de vel indbyrdes, og så er mit umiddelbare bud er, at der ikke sker noget strafferetsmæssigt,« siger vagtchef Henrik Brix.

Politiet modtog anmeldelsen 18:54.