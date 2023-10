Sydøstjyllands Politi har under hele Farhad Tobers forsvinden meldt ud, at de har haft grund til at tro, at Farhad har været i god behold.

Men uden at uddybe hvorfor. Før nu.

Sydøstjyllands Politi oplyser til Vejle Amts Folkeblad, at politiet tidligere har modtaget oplysninger om, at den 17-årige Farhad Tobers familie har været i kontakt med ham, mens det har været udlagt, at han var forsvundet.

»Sydøstjyllands Politi modtog den 26. april 2022 oplysninger om, at Farhad Tober blev holdt skjult på en ukendt adresse, at hans mor havde kontakt med ham, samt at grunden til, at Farhad Tober blev holdt skjult, var, at familien var bange for, at Vejle Kommune ville tvangsfjerne ham, ligesom et familiemedlem ønskede at skade politiets omdømme,« oplyser Ulla Kaspersen, der er kommunikationschef hos Sydøstjyllands Politi til avisen.

Desuden oplyser politiet, at elever fra Farhads skole har været i kontakt med ham under hans forsvinden via det sociale medie Snapchat.

Mere konkret var politiet blevet gjort opmærksomme på to Snapchat-profiler, der ifølge klassekammeraterne blev anvendt af Farhad.

B.T. har været i kontakt med en kvinde, der også har rettet henvendelse til politiet i marts 2023 med samme information.

Hun fortæller, at det var almindelig kendt blandt flere elever, at Farhad Tober havde det godt og opholdt sig i Tyskland.

Sydøstjyllands Politi modtog desuden også den 16. maj 2023 oplysninger om, at Farhad Tobers forsvinding var/er planlagt af flere familiemedlemmer med henblik på at skade politiets omdømme.

B.T. har været i kontakt med Farhad Tobers onkel, Hefkr Ibrahim, der udtaler, at »det hele er noget bullshit.«

Onklen nægter, at de skulle have haft kontakt til Farhad Tober, samt at de skulle have vidst, hvor han har befundet sig.

