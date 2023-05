Syd- og Sønderjyllands Politi har gjort flittig brug af bødehæftet.

I dagene op til pinse og i pinsen har politikredsen rejst knap 1200 sigtelser for overtrædelser af færdselsloven, fremgår det i en pressemeddelelse.

127 af sigtelserne stammer fra kontroller både torsdag og fredag til arrangementet Danmarks Hurtigste Bil (DHB) på motorsportsanlægget Padborg Park.

Her blev 500 biler undersøgt for at kontrollere, om de overholdt reglerne.

Der blev konstateret 42 sager med fejl og mangler, 18 biler blev kaldt til syn og syv manipulerede køretøjer blev beslaglagt med henblik på undersøgelse og genudlevering.

Derudover blev to sigtet for at køre uden førerret, mens en bilist blev sigtet for narkokørsel og en for spirituskørsel. Endelig blev 56 personer sigtet for andre overtrædelser af færdselsloven.

»Vi har kontrolleret omtrent samme antal biler ved Padborg Park som sidste år, men har skrevet væsentligt færre sager, hvilket er en meget glædelig udvikling. Især var der meget bedre styr på bremserne ved campingvognene i år, end der var sidste år,« siger politiinspektør Tage Jehn.



Udover de to kontroller ved Padborg Park, blev der hele pinsen gennemført fartkontroller i den sydlige del af politikredsen, hvor 1071 bilister blev taget i at køre for stærkt.

Overskridelserne af hastighedsgrænserne resulterede i 75 klip og syv betingede frakendelser af kørekort.

Den højeste hastighed på Den Sønderjyske Motorvej var 178 km/t i en 110-zone, mens den højeste målte hastighed på hovedveje med en fartbegrænsning på 80 km/t var 156 km/t.



»Fartkontrollerne er foretaget i den sydlige del af politikredsen, så overtrædelserne er ikke kun sket i umiddelbar nærhed af Padborg Park. Vi gennemførte også fartkontroller sidste år og må konstatere, at langt flere kørte for hurtigt i år. Fart dræber, så jeg vil gerne opfordre til, at man sænker farten,« siger Tage Jehn.

