Med nogle ugers mellemrum har Trapholt Museum i Kolding haft to indbrud. En yngre mand er fængslet i sagen.

To meget karakteristiske kunstværker er i den seneste tid forsvundet fra museet Trapholt i Kolding.

Sydøstjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at Retten i Kolding har varetægtsfængslet en yngre mand i sagen.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om politiet mener, at manden har med begge indbrud at gøre.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag den 17. januar, og han er foreløbigt varetægtsfængslet i fire uger.

Natten til 10. december begik flere gerningsmænd indbrud mod museet, og der blev blandt andet stjålet en cirka 30 kilo tung Kay Bojesen-abe.

Nytårsnat blev der kort efter midnat begået endnu et indbrud. I den forbindelse forsvandt værket "Rolexgate" af kunstneren Marco Evaristti. Formentligt var to gerningsmænd på spil denne gang.

Værket "Rolexgate" forestiller indgangen til koncentrationslejren Auschwitz. Det er blandt andet lavet i guld og diamanter. Og i toppen af indgangspartiet har kunstneren indstøbt et Rolex-ur.

Politiet har tidligere oplyst, at gerningsmændene i forbindelse med indbruddet nytårsnat kan have cyklet til gerningsstedet.

Politiet efterlyste vidner eller andre, der kunne bidrage til opklaringen af indbruddene. Efterforskningen har altså nu båret frugt, mener politiet.

Derudover har politiet ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt.

/ritzau/