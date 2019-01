Publikum til åbningskoncerten i K.B. Hallen er torsdag aften blevet evakueret og sendt uden for den ikoniske bygning.

Det fortæller B.T.s mand på stedet, der overværede hvordan de mange publikummer pludselig fik besked om at rømme hallen lige da Hugo Helmig skulle til at gå på scenen.

Ordren om at skynde sig ud kom efter, at en brandalarm lød.

Heldigvis er der tale om en falsk alarm, fortæller Vagthavende Operationschef i Hovedstadens Beredskab, Michael Møller.

Publikummer til åbningskoncertern blev pludselig evakueret. Foto: Martin Ottesen Vis mere Publikummer til åbningskoncertern blev pludselig evakueret. Foto: Martin Ottesen

»Vi er kørt derned med et enkelt køretøj for at afstille alarmen,« siger han.

K.B. Hallen er netop genåbnet syv år efter at den udbrændte.

I 2011 blev hallen totalskadet ved en brand.

Branden skyldtes overophedning af pap, der var anbragt tæt på en halogenlampe.

Den danske gruppe Kops med Oskar Kops Kornbak på scenen ved genåbningen af K.B. Hallen på Frederiksberg medtorsdag 24. januar 2019 hvor 12 danske artister optræde ved en 6 timers minifestival på 3 scener - Hjemmebanen og Udebanen på gulvet samt Klubben på 1. sal.. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen Vis mere Den danske gruppe Kops med Oskar Kops Kornbak på scenen ved genåbningen af K.B. Hallen på Frederiksberg medtorsdag 24. januar 2019 hvor 12 danske artister optræde ved en 6 timers minifestival på 3 scener - Hjemmebanen og Udebanen på gulvet samt Klubben på 1. sal.. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen

K.B. Hallen blev oprindeligt indviet i 1938 og har med tiden haft besøg af en perlerække af legender, der har optrådt i hallen.

The Beatles, Frank Sinatra, Louis Armstrong, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Johnny Cash, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, Paul McCartney og Metallica har alle indtaget spillestedets scene.

Den nye hal er inspireret af den oprindelige, ikoniske K.B. Hallen.

Den nye bygning og tilhørende forplads har kostet 235 millioner kroner at opføre.