Retten i Aarhus skal afgøre, om kvinde og seks mænd skal varetægtsfængsles i sag om narkotika.

Otte personer er tirsdag blevet anholdt forskellige steder i Jylland i en sag om handel med amfetamin. Flere af de anholdte er fra rockermiljøet, siger politiet.

Anholdelserne er sket i Rødekro, Horsens, Tranbjerg, Malling, Brønderslev og Nørresundby, oplyser politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest.

Syv af de anholdte - en kvinde og seks mænd - bør varetægtsfængsles, lyder oplægget fra to anklagere, som vil håndtere retsmøder onsdag i Retten i Aarhus.

Lederen af specialgruppen ønsker tirsdag ikke at fortælle om de præcise sigtelser. De vil blive oplyst i forbindelse med retsmøderne. Men Brian Voss Olsen oplyser, at der fundet narkotika og våben under ransagningerne.

- Handlen er sket med base i Aalborg, siger han i en pressemeddelelse.

De anholdte er i alderen fra 26 til 37 år.

