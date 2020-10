Det er helt i tråd med lovgivningen, at den livstidsdømte morder Peter Lundin har oprettet en Facebook-profil og udgiver en podcast.

Ifølge et svar fra Justitsminister Nick Hækkerup til Michael Aastrup Jensen (V) er det »ikke i sig selv ulovligt for livstidsdømte at have profiler på sociale medier«.

Peter Lundin er dømt for parteringsdrabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner, Brian og Dennis. Han har også myrdet sin egen mor.

Han afsoner i Hersted Vester Fængsel, og der har indsatte ikke adgang til internettet, men det afholder ikke seriemorderen fra at være aktiv på Facebook. Den 4. september fortalte B.T., hvordan morderen har fundet et smuthul, som gør det muligt for ham at være aktiv online. Og det smuthul kan benyttes helt lovligt, lyder det nu fra Danmarks justitsminister.

Ligesom alle andre indsatte i lukkede fængsler har Peter Lundin lov til at ringe til 10 forskellige personer på en ringeliste.

Ved at ringe til en person på sin ringeliste kan han få vedkommende til at skrive opslag på en Facebook-profil, og ved at indtale telefonsvarerbeskeder har han samtidig været i stand til at udgive det, han på Facebook-siden selv kalder for 'en podcast'.

De mange timers podcast omhandler mange forskellige emner, men især alt det, som Peter Lundin synes er forkert ved det danske fængselsvæsen.

Derudover bruger han de sociale medier til at efterlyse nye bekendtskaber. Den 25. juni udsendte morderen således en åben invitation til middag og debat:

»Desuden byder jeg på lækre hjemmelavede retter (det er helt tilladt i danske fængsler for indsatte at lave mad til besøgende) samt at beværte gæster udefra. Et sådant besøg er identisk med et besøg på en eksklusiv cafe, hvor der skal reserveres tid,« skriver han og ledsager opslaget med en smiley.

I svaret til Venstre-politikeren oplyser Nick Hækkerup, at Lundins Facebook-opdateringer og podcast udkommer med Kriminalforsorgens vidende og accept:

»Kriminalforsorgen er bekendt med, at det forekommer, at indsatte via adgangen til at føre telefonsamtaler aftaler med modtageren af telefonopkaldet, at denne skal bistå med at opdatere sociale medier. Dette er som udgangspunkt ikke i strid med gældende regler,« skriver Nick Hækkerup.

I svaret oplister Kriminalforsorgen dog også en række situationer, hvor Kriminalforsorgen kan gå ind og nægte den indsatte adgang til at føre telefonsamtaler.

Det kan ske, hvis det findes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, af hensyn til Kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme, af hensyn til at forebygge kriminalitet eller af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved en lovovertrædelse.

Men ikke til at forhindre udbredelse af politiske synspunkter og middagsinvitationer til potentielle venner eller kærester uden for murene. Lundins Facebook-profil har fået Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, helt op i det røde felt, og Michael Aastrup Jensen er heller ikke glad ved situationen:

»Jeg finder det naturligvis dybt bekymrende, at livstidsdømte kan drive podcasts og komme til orde på sociale medier, også selv om det ikke er i strid med reglerne,« siger Michael Aastrup Jensen til Netavisen Pio.

Ministeren vil nu få sine embedsmænd til at se på mulighederne for at foretage indskrænkninger i livstidsdømtes rettigheder, herunder i forhold til deres ytringer på sociale medier.