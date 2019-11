Nick Hækkerup (S) vil vide, hvad der er op og ned i dramatisk fangeflugt fra en psykiatrisk afdeling.

Tirsdag flygtede en 24-årig fange fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse med hjælp fra medgerningsmænd, der smuglede to pistoler i en kageæske ind til manden.

Det har nu fået justitsminister Nick Hækkerup (S) til at forlange en redegørelse fra de relevante myndigheder om, hvordan fangen kunne slippe fri. Han kalder fangeflugten "mærkværdig".

- Tirsdagens fangeflugt i Slagelse er en meget alvorlig sag. Det virker helt mærkværdigt, at det kan ske. Jeg vil bede de relevante myndigheder om en redegørelse, så vi kan få afklaret, hvad der er op og ned, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en mail til Ritzau onsdag eftermiddag.

Redegørelsen forventes færdig i januar, siger ministeren til TV2 News.

Den 24-årige fange hedder Hemin Dilshad Saleh og er ifølge Ritzaus oplysninger en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV, der har rødder på det ydre Nørrebro i København.

Han sad inden flugten varetægtsfængslet i en sag, der omhandler et groft overfald.

Under fangeflugten affyrede fangen og medgerningsmændene skud og tvang personalet til at lukke dem ud fra afdelingen, der er sikret, men ikke er bemandet af betjente.

Hos fagforeningen FOA, der har 166 medlemmer ansat i afdelinger på Slagelse Sygehus, kalder man det "vanvittigt", at fangeflugten kunne ske.

Det siger Torben Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at sådan noget kan ske på et psykiatrisk hospital. Og det er jo et hospital. Nogle må sidde med røde ører, når man anbringer en bandeleder, der er voldelig og kan stikke af.

- Det er svært at sige, hvem der har placeret ham der. Men der er jo en dommer, der har besluttet, at han skal mentalobserveres, siger han.

Han mener, det er en stor fejl, når en mand som den 24-årige skal observeres på en psykiatrisk afdeling.

- Jeg har selv arbejdet i psykiatrien. Vi har haft masser af kriminelle, men dog aldrig nogen, som var kendt bandeleder. Jeg mener, det er en fejlvurdering, at han var der, siger Hollmann.

Torben Hollmann mener ikke, at der skal ændres på sikkerhedsproceduren. Psykiatrisk afdeling sikrer, at patienterne ikke udgør en fare for dem selv, andre patienter eller ansatte. Man kan ikke sikre sig mod udefrakommende, siger han.

Han afviser, at en psykiatrisk afdeling skal kropsvisitere alle besøgende. Gør man det, skal familiemedlemmer til psykisk syge, der ikke er kriminelle, også visiteres, og det er en glidebane, vurderer Hollmann.

/ritzau/