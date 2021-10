Politiet er massivt til stede udenfor Retten i Aarhus og tilhørsrækkerne i retslokalet er ved at være fyldte med pårørende, da et velkendt ansigt kommer ind i lokalet.

»Hej kollegaer,« lyder det fra manden henvendt til B.T. Aarhus og de andre journalister i lokalet.

Ind ad døren kommer ingen mindre end Danmarks krimikonge: Jussi Adler-Olsen.

Han sætter sig på en af tilhørerpladserne bagest i lokalet. Med sig har han en form for notesbog.

Han skal ligesom os andre følge drabssagen fra Lenesvej i Brabrand fra sommeren 2020, hvor Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi, der gik under tilnavnet 'Frisør Mudi', mistede livet og tre andre blev overfaldet med knive.

Årsagen er, at den tiende og sidste roman i serien om Carl Mørck, Assad og Rosa på 'Afdeling Q', ligesom bind nummer ni, er lige på trapperne, og den succesfulde forfatter vil være sikker på, at han ikke laver fejl.

»Grunden til, at jeg er her, det er ikke for at lave research til Q10, men for ikke at lave fejl i den. Så det vil sige, at jeg er på skolebænken,« forklarer Jussi Adler-Olsen og fortsætter:

»Det er en udvidelse af mit forståelsesrepertoire, vi er i gang med.«

Selve researchen til romanen har han nemlig været i gang med siden 2005, hvor serien blev tilrettelagt. Nu er det detaljerne, det drejer sig om.

Det er endnu uvist, hvor den 10'ende roman i rækken om 'Afdeling Q' udkommer. Måske til næste jul eller sommeren efter, siger Jussi Adler-Olsen til B.T. Aarhus. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Det er endnu uvist, hvor den 10'ende roman i rækken om 'Afdeling Q' udkommer. Måske til næste jul eller sommeren efter, siger Jussi Adler-Olsen til B.T. Aarhus. Foto: Søren Bidstrup

Derfor følger han blandt andet drabssagen fra Lenesvej, selvom romanen ikke skal handle om hverken bander eller andre kriminelle grupperinger, som den her gør.

For ham handler besøget nemlig i højere grad om at få en forståelse for rummet og de forskellige roller, som udspiller sig i et retslokale.

»Vi sidder her, og der er 63 lamper over os, som prøver at skabe dagslys i stedet for alle de her nedrullede persienner. Det skaber jo en særlig enhed herinde. Der er ingen solstråler, som rammer nogen af os. Vi er underlagt de samme mekanismer, og skal du beskrive det i en roman, så skal du altså være præcis,« siger han.

Derfor har han været vidt omkring i retsvæsenet.

»Vi skal være præcise og det kan du være, hvis du besøger fængsler, taler med indsatte og møder kriminelle over en bred hals. Og det betyder, at jeg skal besøge mange steder i forbindelse med bogen, for at føle mig sikker på, at jeg forstår, hvordan det føles,« siger han.

I forbindelse med den tredje roman i rækken, 'Flaskepost fra P', har han nemlig prøvet at begå en fejl, og det irriterer ham stadigvæk.

»Deri påstår jeg, at der er et vindue, der bliver rullet ned i et tog, hvor det ikke kan lade sig gøre, og det medførte selvfølgelig, at der var en masse, som reagerede: 'Sig mig, kører du aldrig med offentlig transport?' og 'kan vi overhovedet stole på, hvad du skriver?',« forklarer han.

Det har den storsælgende krimiforfatter derfor bestemt sig for aldrig må ske igen.

Han vil ikke løfte sløret for plottet i den sidste roman i rækken om 'Afdeling Q', men fortæller, at man kan få et nærmere preg om, hvorfor han netop følger denne retssag, hvis man læser den sidste linje i bind ni, som udkommer den 4. november.

»Læs den sidste sætning i Afdeling Q9, så forstår du, hvorfor jeg er her. Men lad være med at læse det først. Det ville være ærgerligt,« afslutter han med et glimt i øjet.

Hvornår det sidste og tiende bind i serien udkommer, er fortsat uvist.