Da et nævningeting ved Retten i Odense tirsdag skulle sættes i en grov sag om gruppevoldtægt med fire tiltalte på anklagebænken, mødte der på grund af sygdom hos en af forsvarerne, Linda Saugmann Christensen, i hendes sted en jurastuderende som vikar.

Som det første begærede anklager Stephanie Reby Ullum sagen udsat med den begrundelse, at hun mente, det ikke vil være forsvarligt af hensyn til retssikkerheden, hvis en af de tiltalte i en så alvorlig sag skal have en studerende som forsvarer.

Ligesom hun påpegede, at hun kunne frygte, at sagen kunne risikere at skulle gå om, hvis landsretten senere skulle tage stilling til spørgsmålet.

Efter en ultrakort votering mellem retsformanden og de to øvrige juridiske dommere blev sagen udsat, allerede inden nævningene nåede ind i retssalen.

Mette Grith Stage, indehaver af Stage Advokatfirma og forsvarer Linda Saugmann Christensens chef, oplyser til B.T., at den jurastuderende på ingen måde blev sendt til Odense uden rettens vidende.

For Retten i Odense var taget med på råd på forhånd, idet Linda Christensen fra sygesengen havde konfereret med retten om, hvorvidt det var muligt at sende den studerende som en nødløsning, for at sagen kunne komme i gang.

»Hun foreslog retten, at vores stud.jur. kunne møde, så der kunne aflægges nævningeløfte, anklageskriftet kunne blive læst op med videre. Men hendes klient kunne selvfølgelig ikke afhøres i dag. Det har aldrig været meningen. Dette som alternativ til en total aflysning, og denne model foretrak retten også. Vi kunne aldrig finde på sådan bare at sende en stud.jur. ud af det blå,« siger Mette Grith Stage.

»På grund af den opståede sygdom har vi bare forsøgt at begrænse skaden med de midler, vi nu havde til rådighed. Vores stud.jur. kender nemlig sagen i forvejen. Det her er en meget beklagelig situation, men sygdom er selv en forsvarer ikke herre over. Det er første gang nogensinde, en nævningesag bliver aflyst eller udsat, fordi en af mine medarbejdere er blevet syg,« forklarer hun.

»Retten sagde i første omgang god for, at vi kunne sende vores stud.jur. Det er så helt naturligt, at retten – i forbindelse med at hovedforhandlingen starter op – tager en drøftelse med de øvrige professionelle aktører om, hvad der skal ske. At retten derefter når frem til, at det ikke er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at starte op, viser jo blot, at retten er sig sit ansvar om retssikkerhed for de tiltalte meget bevidst. Hvilket alle jo bør være tilfredse med,« siger Mette Grith Stage. Foto: Nils Meilvang Vis mere »Retten sagde i første omgang god for, at vi kunne sende vores stud.jur. Det er så helt naturligt, at retten – i forbindelse med at hovedforhandlingen starter op – tager en drøftelse med de øvrige professionelle aktører om, hvad der skal ske. At retten derefter når frem til, at det ikke er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at starte op, viser jo blot, at retten er sig sit ansvar om retssikkerhed for de tiltalte meget bevidst. Hvilket alle jo bør være tilfredse med,« siger Mette Grith Stage. Foto: Nils Meilvang

Og tilføjer:

»Bundlinjen er, at retten i første omgang sagde god for, at vi kunne sende vores stud.jur. Det er så helt naturligt, at retten – i forbindelse med at hovedforhandlingen starter op – tager en drøftelse med de øvrige professionelle aktører om, hvad der skal ske.«

»At retten derefter når frem til, at det ikke er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at starte op, viser jo blot, at retten er sig sit ansvar om retssikkerhed for de tiltalte meget bevidst. Hvilket alle jo bør være tilfredse med,« siger Mette Grith Stage.

På grund af sygdommen er det uvist, hvornår nævningesagen mod de fire voldtægtstiltalte kan begynde.