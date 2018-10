Det blev et enstemmigt nej til Jura Levakovic, som føler sig uretmæssigt udvist af Danmark.

Kroaten, der har flere fængselsdomme bag sig, fik ikke medhold i sin klage over en udvisningsdom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Udvisningen i 2017 var ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Der handler om respekt for privatliv og familieliv.

Domstolen konkluderer, at det danske retssystem har fremlagt "tilstrækkelig og relevant" begrundelse for udvisningen.

»De nationale domstole har været opmærksomme på, at der skal foreligge stærke begrundelser, hvis man skal retfærdiggøre udvisningen af en migrant, som har været bosiddende i en lang periode,« hedder det.

Der lægges vægt på, at Jura Levakovic hverken har kone eller børn i Danmark.

Advokat Gert Dyrn, som har repræsenteret Levakovic, er ikke overrasket over dommen. Men han finder det svært at forstå, at man kan udvise en person til et land, som han ikke har tilknytning til. Bortset fra "et stykke papir".

»Jeg tager til efterretning, at i de tilfælde, hvor en person ikke har tilknytning til andre lande end Danmark, kan denne udvises, hvis den kriminalitet, der er begået, vurderes at være særligt grov,« siger Gert Dyrn.

Han hæfter sig ved, at flere dommere - trods enstemmighed om dommen - udtrykker betænkelighed.

De nævner det problematiske i, at man udviser en person fra et land, hvor denne har boet et helt liv, til et andet land, hvortil der ingen tilknytning er.

Den 31-årige kroat er opvokset i Danmark, hvor han boede med sine forældre og tre brødre. Han var ni måneder, da han kom til Danmark fra Holland 1988.

Jura Levakovic er fra en familie, hvor flere medlemmer jævnligt har tilbragt tid i retslokaler og afsonet fængselsdomme.

Den 31-årige var tidligt involveret i kriminalitet, og han har siddet en stor del af sit voksenliv bag tremmer.

Før han blev 18 år, var han dømt fire gange for røveri og lovovertrædelser med narkotika. Siden er fulgt en række domme for røverier, tricktyverier og våbenbesiddelse.

