»Det var virkelig ubehageligt. Jeg gik i panik og var nærmest ved at græde, da jeg så det ske.«

Sådan lyder det fra 25-årige Julie Renee, som så og filmede en voldsom anholdelse fra sit vindue i Aalborg.

En 37-årig mand – der ifølge politiet er psykisk syg – blev søndag morgen lagt ned af to betjente. Herefter fik han peberspray og gentagende slag med stav, efter at han angiveligt havde slået en betjent i hovedet med en knytnæve.

Herefter viser videoen, at manden får flere slag med stav, selvom det ser ud som om, at han ligger helt stille. Herefter kan man se, at politiet går i gang med hjertemassage, da han pludselig ikke er kontaktbar.

For hvis man spoler tiden tilbage til kort før episoden, så var Julie allerede vågen, da hun har ligget vågen natten igennem på grund af en masse udrykning i forbindelse med et knivstikkeri i Nørresundby.

»Pludselig hører jeg noget råberi, og jeg kigger ud ad vinduet. Her kan jeg se, at politiet er i gang med ligge en mand ned. De er meget voldsomme og da han kommer ned og ligge, så ligger han stille og de bliver bare ved med at slå ham, selvom han gør som de siger.«

Ifølge en pressemeddelelse så forklarer politiet, »at det er vigtigt at pointere, at betjentene samarbejder om at få manden til at forholde sig roligt og pacificeret, indtil de kan mærke, at han holder op med at yde modstand. Den modstand kan ikke nødvendigvis ses på en video.«

Der er først to betjente til stede, men kort tid efter fortæller Julie, at der ligger fem-seks betjente ovenpå manden, samtidigt med at han får slag.

»Lige pludselig råber politiet, at han er stoppet med trække vejret, og så begynder de at give hjertemassage og andet førstehjælp.«

»For mig føltes det som lang tid, men det har nok kun været få minutter, hvor de har givet ham hjertemassage. De stopper med førstehjælp, og der kommer en ambulance, som tager ham med.«

I pressemeddelelsen fra Nordjyllands Politi, så var manden ukontakbar på et tidspunkt og politiet igangsatte førstehjælp. Dog understreger politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at manden blot har fået nogle 'knubs' under anholdelsen, der blandt andet indeholdte brug af politistav og peberspray.

»Det var virkelig ubehageligt. Jeg har læst, at han var psykisk syg, og det, synes jeg bare, gør det hele slemmere. At man slår ham – det er rimelig vildt og grotesk. Det er på ingen måde i orden.«

»Han lå helt stille, efter de gav ham hjertemassage. Man kan ikke lade være med at tænke på, om han var i live efter anholdelsen, eller om han var død.«

Julie Renee kan dog godt forstå, at politiet bliver nødt til at reagere, men ifølge hende var det alt for voldsomt. Hele episoden har gjort, at hun ikke har kunne tænke på andet hele dagen, og det har ramt hende.

»Jeg kan godt forstå, at politiet reagerer på slag, men den måde, de gør det på, det er for voldsomt. Jeg ser ingen grund til, at man bliver ved med slå, når man gør som politiet siger.«

Ifølge Nordjyllands Politi, så er manden blevet tilset på skadestuen og er efterfølgende blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Det har ikke været muligt for B.T., at kunne fremstille øjenvidneberetningen overfor Nordjyllands Politi.