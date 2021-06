Hjertet sad oppe i halsen på Julie Bjørklund, da hun en fredag var på vej hjem fra arbejde.

Den 26-årige sygeplejerske arbejder på Odense Universitetshospital og pendler derfor fast på Fynske Motorvej.

På den rute fik hun et chok, da en hvid varevogn fra Brink Transport pludselig satte farten op og var ved at køre op bag i hende.

»Jeg tænkte, 'fuck, nu bliver jeg fanget i et harmonikasammenstød.' Jeg får sindssyg hjertebanken,« siger hun til B.T.

Julie Bjørklund har i øjeblikket et ekstra ansvar, hvorfor oplevelsen virkede ekstra voldsom.

»Vi venter os et lille barn til december. Så får man da en ekstra klump i halsen i sådan en situation,« siger hun.

Julie havde allerede et øje på varevognen, da den i nogen tid havde kørt uregelmæssigt.

Hun gætter selv på, at chaufføren måske har siddet med mobiltelefonen fremme og derfor har været uopmærksom.

Det skal også siges, at uopmærksom kørsel ikke hører ind under vanvidskørsel i lovens nuværende form. Kun hvis kørslen medfører død eller voldsom legemsbeskadigelse.

Vanvidsbilisme: De nye regler Fra 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særligt grove færdselsforseelser. En af følgende skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, fortæller dog, at man hen ad vejen kommer til at kigge på loven og se, om der er andre ting, der skal tilføjes.

»Der er mange, der spørger, hvorfor slalomkørsel og andre ting ikke hører med under vanvidskørsel, men det er jo en politisk beslutning.«

»Når det så er sagt, så har jeg endnu ikke oplevet, at man rammer plet første gang med en lovpakke, så man vil nok se nærmere på eventuelle tilføjelser i fremtiden,« siger Berthelsen til B.T.

Brink Transport, som B.T. har været i kontakt med, fortæller, at det ingenlunde drejer sig om en uopmærksom chauffør.

De har ikke villet stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar.

Anders Brink, der er partner i firmaet, forklarer, at chaufføren normalt ikke kører i netop den bil.

Han har ikke styr på fartpiloten og kommer til at trykke på speederen ved en fejl, da han skulle trykke på bremsen.

»Det er selvfølgelig rigtig beklageligt og heldigt, at der ikke skete nogen ulykke. Det kunne virkelig havde gået rigtigt galt,« skriver han.

B.T. ville meget gerne vide, hvorfor man bytter om på speeder og bremse, når man kører i en anden varevogn end den sædvanlige.

Avisen ville også gerne høre, hvad firmaet tænker om de kommentarer, der står på dens Facebook-profil. Her har firmaet fået 1,8 stjerner ud af 5.

Brink Transport er dog ikke vendt tilbage.

Nogle af kommentarerne, B.T. gerne ville have spurgt ind til, er for eksempel Alfred, der 7. juni skriver, at firmaets 'kørsel på vejene er utroligt farlig'.

Eller Nadja, der fortæller om en Brink-varevogn, der overhaler med 'mega hastighed' og laver stenslag på hendes bil.