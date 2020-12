Klokken havde kun lige passeret 12.30 fredag middag, da Julian Larsen blev vidne til noget, som han formentlig sent vil glemme.

Fra sin plads i bussen mod Aarhus kunne 18-årige Julian Larsen pludselig se noget ud på vejen, der ikke var helt normalt.

»Da vi holdt i et lyskryds nær Valby, kommer der en ung mand løbende på gaden. I starten troede jeg bare, at det var en, der skulle nå en bus eller lignende, men jeg kunne hurtigt se, at der var noget galt,« siger Julian Larsen.

Og den konklusion skulle han vise sig at have ret i.

For jo tættere manden kom på bussen, jo bedre kunne Julian Larsen se, at manden tydeligvis var både panisk og ikke mindst hårdt såret.

»Han havde et sår på halsen, kunne jeg se, og hans tøj var smurt ind i blod,« siger Julian Larsen videre, inden han tilføjer:

»Og så blev han ved med at kigge sig over skulderen, som om nogen var efter ham. Det var ret rystende at være vidne til – på grænsen til traumatiserende,« siger Julian Larsen, der ikke selv har været i kontakt med politiet.

Politiet kunne umiddelbart efter hændelsen bekræfte over for B.T., at de havde modtaget en anmeldelse om et knivstikkeri.

»Klokken 12.36 fik vi en anmeldelse om knivstikkeri, og vi har mange politifolk på stedet i øjeblikket,« lød det i den forbindelse.

Samtidig kunne politiet oplyse, at der var tale om en 23-årig mand, der var ramt af noget skarpt i en lejlighed ikke langt fra det lyskryds, hvor Julian Larsen havde set ham.

Meldingen lød endvidere, at den 23-årige var i kritisk tilstand som følge af sine skader.

Fredag aften oplyser politiet, at manden ligger på operationsbordet. Man kender ikke nærmere til hans tilstand.

Det er også uvist, hvordan den 23-årige præcist har pådraget sig skaderne.

»Han er formentlig skåret med noget glas, men vi arbejder stadig på at finde ud af, om det er ham selv eller et familiemedlem, som der har gjort det,« fortæller vagtchefen ved Københavns Politi og henviser til, at den 23-årige har siddet sammen med en anden mand i den pågældende lejlighed.

»Han vil ikke sige så meget. Han er i det hele taget ikke så glad for at tale med os,« siger vagtchefen videre.