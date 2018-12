282 hjem har indtil nu haft ubudne julegæster. Det er det laveste antal i fem år, viser politiets statistik.

Traditionen tro får mange danske hjem ubudne gæster i juletiden. Men indtil juleaftens morgen har politiet fået færre anmeldelser om indbrud end sidste år på samme tid.

Det viser Rigspolitiets landsdækkende statistik, som er offentliggjort mandag formiddag.

I perioden fra den 20. december til den 23. december er der på landsplan kommet 282 anmeldelser om indbrud i private boliger.

Det er 46 færre end sidste år, da antallet af anmeldelser lå på 328 i samme periode, og faktisk det laveste tal i de fem år, der fremgår af statistikken.

Faldet forklarer politiet med, at folk generelt er blevet mere bevidste om, hvad man selv kan gøre for at holde øje med sin egen bolig og lokalområdet generelt.

Men det er muligvis for tidligt at glæde sig. For ifølge politiet kan årene ikke umiddelbart sammenlignes, da helligdagene ligger forskelligt fra år til år.

Desuden viser erfaringen, at antallet af anmeldte indbrud stiger i juledagene og dagene efter, når folk kommer hjem fra juleferie.

Bornholm er den eneste politikreds, der er gået fri af indbrud. Fynboerne er til gengæld de hårdest ramte med 43 anmeldte indbrud.

/ritzau/