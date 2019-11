En eller flere ukendte gerningsmænd har både i december 2017 og december 2018 begået groft hærværk i form af en regulær motorsavs-massakre mod Ringes flotteste juletræ.

I nattens mulm og mørke er den midtfynske bys ranke juletræ midt på Kirkepladsen blevet savet over med kabler, lyskæde, stjerne og det hele.

Men denne gang tager Ringe Handelsstandsforening sine forholdsregler.

Årets juletræ, som blev sat på plads tirsdag, har simpelthen fået 'rustning' på: Fra gadeniveau og mere end tre meter op ad stammen er der blevet monteret jernstænger hele vejen rundt.

»Folk er jo stadig helt målløse og forargede over, at nogen kan finde på at gøre sådan noget. Og ikke bare én gang men to år i træk. Nu har vi lavet nogle foranstaltninger, der gør, at vi er et lille skridt foran gerningsmanden. Så håber vi bare, at julestemningen kan holde hele december,« siger Mickael Simonsen, aktivitetsformand i Ringe Handelsstandsforening.

Dermed satser han på, at de midtfynske borgere ikke for tredje år i træk skal vågne op til et trist og sørgeligt syn midt på Kirkepladsen.

Eller på Torvet blot et par hundrede meter længere oppe i byen, hvor handelsstandsforeningen har rejst endnu et juletræ. Også det har fået 'rustning' på.

»Folk bliver jo kede af det, når der sker sådan noget. Det kostede os 20.000 kroner plus moms at få sat et nyt juletræ op, da det første gang blev savet ned. Det er altså mange penge for en forening som vores. Og de går jo fra nogle af de aktiviteter, vi ellers ville have holdt,« siger han.

Begge 'motorsavs-massakrer' de foregående år er blevet politianmeldt. Der er begge gange blevet optaget rapport, men det er aldrig lykkes at finde en gerningsmand.

»Det er jo ikke sådan, at man korsfæster folk på torvet nu om dage, men jeg kan da godt sige, at hvis det kommer frem, hvem der har gjort det, så bliver han nok ikke den populæreste mand i byen,« siger Mickael Simonsen, som udover at være aktiv i handelsstandsforeningen er indehaver af jagt- og fiskeriforretningen Outdoor Fyn.

Han tilføjer:

»Men lad os håbe, at julefreden kan sænke sig over byen denne gang. Nu skal der i hvert fald noget ekstraordinært til, hvis nogen har tænkt sig at begå hærværk igen. Det er jo heller ikke ufarligt, for der er en meget stor spænding i sådan et træ, så man kan komme voldsomt til skade, hvis man står der og forsøger at save det over oppe i højden,” siger han.

Mickael Simonsen vil i øvrigt ikke afvise, at der også kan være taget et par andre forholdsregler for at holde hærværksmanden fra at slå til endnu en gang.

Lige præcis hvad det kan være, holder han dog for sig selv.

Lysene i det 11 meter høje juletræ på Kirkepladsen i Ringe bliver i øvrigt tændt fredag.

Af julemanden selv.