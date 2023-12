En familie bestående af en mor, mormor og en toårig drengs shoppingtur i butikscentret Borgen i Esbjerg gik onsdag helt galt.

Det skriver JydskeVestkysten.

Midt under shoppingturen begyndte barnet på to år at lægge sig ned på gulvet, mens han græd højlydt.

Og så skete der noget meget uventet.

En kvinde på 85 år kom hen til barnet, og tog hårdt fat i overarmen på ham, mens hun løftede ham op.

Moren og mormoren har oplyst til Syd- & Sønderjyllands Politi, at de så damen nive barnet i overarmen.

Kvinden på 85 år har en anden forklaring, men ikke desto mindre er hun sigtet for vold.

»Der er flere forskellige forklaringer på, hvad der er sket, men kvinden er sigtet for vold,« siger politikommissær Chris Thorning Vesterdal, Syd- & Sønderjyllands Politi, til mediet.

Politiet kan ikke endnu oplyse, om det ender med en tiltale.