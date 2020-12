Julens budskab om næstekærlighed er ikke nået frem til en eller formentlig flere tyve, som har været særdeles aktive i Esbjerg.

KFUM-spejderne i landets femte største by har nemlig fået stjålet juletræer til en samlet værdi af 8.140 kroner.

Det skriver jv.dk.

Det nederdrægtige tyveri af de mange juletræer er sket i tidsrummet mellem torsdag og frem til søndag.

»Helt ærligt - at stjæle juletræer fra spejdere. Så kan man vist ikke synke dybere,« som Heidi Hjorth, en mor til en af spejderlederne, skriver på Facebook på en lokal borger-til-borger side.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har vidner set tyvene køre fra stedet med en læsset trailer med juletræer tæt ved Bilka-krydset i Esbjerg, hvor KFUM-spejdernes salg foregår.

I alt er der meldt 37 juletræer stjålet.

Forargelsen er selvsagt høj over det lumpne tyveri, men der er dog også små julelys i mørket.

For flere lokale har nemlig mandag indledt en indsamling ved at donere penge til spejderne, som skulle have brugt et eventuelt overskud fra juletræssalget til at medfinansiere deres lejrture.

Nu bliver egenbetalingen formentlig større, end den ellers ville have været.

Flere af donationerne til spejderne er givet på den måde, at giverne har købt et juletræ. Selv om de formentlig aldrig kommer til at se træet i det virkelige liv.

På Facebook appellerer Heidi Hjorth til juletræstyvenes eventuelt dårlige samvittighed.

Hun opfordrer dem til at kontakte hende og gå til bekendelse, så julefreden kan sænke sig.

Ifølge jv.dk efterforsker lokalpolitiet i Esbjerg fortsat sagen.