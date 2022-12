Lyt til artiklen

Julen er desværre ikke kun hjerternes – men også indbrudstyvenes – tid.

Det får politiet til at tage affære.

Midt- og Vestsjællands Politi vil op til jul komme uvarslet på besøg hos 'en række af politiets gamle kendinge', som politikredsen formulerer det i en pressemeddelelse.

For at sende et klart signal.

»Der er desværre en lille gruppe af personer, der igen og igen begår indbrud. Når vi møder op hos dem, så er det for at sende dem et klart signal om, at vi holder øje med, hvad de foretager sig. Forhåbentligt får det dem til at overveje en anden løbebane,« siger vicepolitiinspektør John Jensen.

Det er særligt mellem jul og nytår, at indbrudstyvene traditionelt set er på spil.

Her er mange danskere på besøg hos familien eller bortrejst – og desværre vender en del hjem til et hus, der har haft særdeles ubudne gæster.

Midt- og Vestsjællands Politi lover derfor at patruljere ekstra i de områder, hvor politiet har erfaring med, at der sker flere indbrud.

Heldigvis kan du selv gøre meget for at sikre dig.

Politiets råd: Sådan sikrer du dig bedst mod indbrud Tænd lys. Brug eventuelt timer eller sensor, så du kun har lyset tændt noget af tiden.

Klip hækken, så naboerne kan holde øje med, hvad der sker rundt om dit hus.

Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt, så vi kan reagere på det så hurtigt som muligt.

Sørg for at få tømt postkassen, hvis du ikke er hjemme i længere tid.

Undgå at købe ting, du får tilbudt til en lidt for god pris. Så er du ikke med til at holde liv i indbrudstyvens forretning.

»Vi opfordrer altid til, at man lokalt finder sammen som nabohjælpere og holder øje med hinandens huse. For indbrudstyve bryder sig ikke om at blive lagt mærke til, og derfor er et godt naboskab et rigtig godt virkemiddel,« siger John Jensen.