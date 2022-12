Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gode råd var dyre, da to politibetjente i Indianapolis, USA, var på udkig efter den fem måneder gamle baby Kason Thomass.

Han var blevet kidnappet, da den bil, han sad i, blev stjålet, skriver CNN.

Den formodede biltyv, og tilfældigvis også kidnapper, var allerede i politiets varetægt 22. december, men bilen og sønnen manglede stadig. Den lille dreng havde været væk i hele tre dage.

De to betjente måtte tage en pause fra eftersøgningen for at få en bid mad.

Valget faldt på en fastfoodkæde, der hedder Papa John's.

»Vi skulle bruge noget tid på at genoverveje vores eftersøgning. Vi var meget skuffede over ikke at kunne finde ham – men så åbnede Gud himlen for os og landede næsten drengen direkte i vores arme,« fortæller politibetjent Shawn Anderson.

For lige ude på parkeringspladsen kunne de se den stjålne bil, og inde i den sad Kason Thomass.

Babyens bedstemor er henrykt over julemiraklet og fortæller, at Kason Thomass efter omstændighederne har det godt.