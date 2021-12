Natten til fredag er der fundet en dramatisk ulykke sted på Ikastvej ved Illskov i det midtjyske.

Her kørte en 18-årig mand fra Herning Kommune galt i en soloulykke. Og meget tyder på, at det har været en voldsom oplevelse for den unge mand.

Det fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

»Der er tale om en 18-årig mand, der formentlig med lidt for høj hastighed er kørt ud i grøften. Herefter rullede han rundt otte gange,« siger vagtchef Anders Hansen.

Den hårdt medtagede bil efter en soloulykke ved Ikast.

Den unge mand blev efterfølgende kørt på hospitalet til tjek. På nærmest mirakuløs vis havde han kun slået sit håndled, fortæller vagtchefen.

Endnu står det ikke klart, hvorfor solulykken fandt sted.

»Vi skal have fastslået, om han var påvirket af narko eller alkohol, så vi har taget en blodprøve,« siger vagtchefen.

Han er ikke i tvivl om, at den 18-årige mand var heldig med ikke at komme værre til skade.

»Det kunne sagtens være endt meget værre,« siger vagtchefen.