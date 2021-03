Københavns Politi har fået ny optimisme i jagten på de maskerede gerningsmænd, der for godt tre år siden ved en fejl likviderede den 16-årige skoledreng Servet Abdija på Østerbro.

Det sker på baggrund af en række nye henvendelser i sagen, efter at politiet torsdag morgen har offentliggjort nye oplysninger i sagen og billeder af mordernes flugtbil.

»Vi har allerede fået en stribe henvendelser fra borgere, og nogle af dem har fået julelysene frem i øjnene på efterforskerne, som har fået noget rigtig spændende at arbejde med,« lyder det kort efter middag torsdag fra drabschef Bjarke Dalsgaard i Københavns Politi.

»Det er endnu for tidligt konkret at sige, hvad de forskellige tip går på, men der er forhåbentlig nogle af dem, som kan vise sig at være brugbare i sidste ende. Der er i hvert fald tikket en stribe ind, og de bliver behandlet allesammen. Vi er allerede i fuld gang med at snakke med folk,« tilføjer vicepolitiinspektøren.

Drabsafdelingen i København offentliggjorde torsdag morgen blandt andet en række nye billeder af en sort Audi A6 stationcar, som de maskerede gerningsmænd om aftenen 16. oktober 2017 kørte væk i, efter at 16-årige Servet Abdija var blevet skudt ned og dræbt med seks skud foran sine forældres lejlighed i Ragnhildgade 48 på Ydre Østerbro.

Ifølge politiet var der tale om en tragisk fejl, da gerningsmændene med tilknytning til den nu forbudte bandegruppering LTF i virkeligheden villa have ram på et andet offer. Den 16-årige Servet var ifølge politiet uskyldigheden selv, som blot var på vej hjem efter at have spillet fodbold med et par venner om mandagen i sin efterårsferie.

»Vi er overbeviste om, at Servet Abdija ikke var det tiltænkte mål den dag. Han var en helt almindelig dreng, der på tragisk vis blev forvekslet med et bandemedlem, som skulle likvideres,« har drabschef Bjarke Dalsgaard tidligere oplyst til B.T.

Ifølge politiet havde de tre gerningsmænd ventet omkring 45 minutter foran opgangen, hvor det ikke var muligt at køre til i bil. Men en flugtbil holdt klar ved den nærliggende Studsgaardsgade-bebyggelse på den anden side af Lersø Parkallé med en fjerde medgerningsmand som chauffør.

»Jeg tror ikke, at jeg kan komme i tanke om at være stødt på en så uskyldsren 16-årig før,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard – drabschef i Københavns Politi - om den dræbte Servet Abdija. Foto: Privat Vis mere »Jeg tror ikke, at jeg kan komme i tanke om at være stødt på en så uskyldsren 16-årig før,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard – drabschef i Københavns Politi - om den dræbte Servet Abdija. Foto: Privat

Den sorte Audi A6-stationcar er det inden for de seneste 14 dage lykkedes politiet at få fat i et sted i Danmark. Den var hos en privat borger, der intet har med drabet eller kriminalitet i øvrigt at gøre.

»Bilen har skiftet ejer på lovlig vis siden gerningstidspunktet, men hvordan gerningsmændene i sin tid fik råderet over den, vil vi foreløbig gerne holde tæt til kroppen,« lyder det fra Bjarke Dalsgaard.

Den beslaglagte Audi er nu ved at blive minutiøst gennemsøgt af kriminalteknikere på jagt efter mulige spor fra Servets mordere.

Ifølge drabschefen er politiet bekendt med, at den fejlagtige likvidering af den 16-årige Servet har givet meget dårlig smag i munden i bandemiljøet. Derfor håber politiet også fortsat på nye henvendelser i sagen.

Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet Vis mere Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet

»Jeg vil gerne appellere til, at alle, der ved noget om drabet på Servet Abdija, kontakter os. Jeg er sikker på, at nogen går rundt derude med en stor knude i maven over, at en uskyldig dreng blev slået ihjel på den her måde lige neden for sin hoveddør, mens hans mor kunne høre det. Så hvis man vil have lettet sit hjerte og komme videre med livet, så er det nu, man skal gå til politiet med sin viden,« siger Bjarke Dalsgaard.

Københavns Politi kan kontaktes på telefon 114 eller kbh@politi.dk.