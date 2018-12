I løbet af 1. juledag har politiet fået 207 anmeldelser om indbrud. Det er helt som forventet, lyder det.

I takt med at flere familier vender hjem fra at have holdt jul hos venner eller familier rundt om i landet, stiger antallet af anmeldelser om indbrud.

Det er derfor ikke uventet, at politiet i løbet af 1. juledag fik besked om, at 207 hjem har haft ubudne gæster i løbet af julen.

Ifølge tal fra Rigspolitiet er antallet af juleindbrud på landsplan dermed løbet op i 621 fra 20. december til 26. december klokken 06.00.

- Folk er kommet hjem fra deres rejser hen over julen, så tallet er selvfølgelig steget i forhold til i går, hvor der blev anmeldt godt 100 indbrud, siger vagtchef Erik Skriver fra Rigspolitiets nationale situations- og operationscenter (Nisoc).

- I forhold til de sidste fire år er det fuldstændig sammenligneligt. Derfor er der ikke noget, der overrasker os i tallene, siger han.

Ifølge statistikken vil antallet af anmeldelser falde i de kommende dage.

