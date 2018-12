27-årig mand er ikke blevet set siden natten til lørdag. Han var til julefrokost i Aarhus, men kom ikke hjem.

Billeder og video fra overvågningskamera kan måske vise sig at blive nøglen til at finde en ung mand, der forsvandt efter en julefrokost natten til lørdag.

Det håber politiet i hvert fald.

Mandag gennemgår betjente en række optagelser for at stykke sammen, hvor den 27-årige Steffen Dam Jensen har været, siden han forlod julefesten.

Det oplyser Østjyllands Politi, der opfordrer alle til at give lyd fra sig, hvis de har set manden.

Allerede i weekenden henvendte folk sig med oplysninger i håb om at hjælpe politiet med at finde den unge østjyde. Men det er altså endnu ikke lykkedes.

Søndag var politiet i luften med en helikopter over området ved Egå Engsø, og både venner og familie er blevet afhørt.

Også bassinerne i Aarhus Havn er blevet tjekket uden resultat.

Steffen Dam Jensen er sidst set lørdag nat klokken cirka 01.15 efter en julefrokost i Aarhus omkring Åboulevarden. Det er også i dette område, at politiet særligt har søgt efter manden.

Billeder fra overvågning har vist, at han købte mad i en 7-Eleven. Det skete, kort tid efter at han havde forladt festen.

Indtil videre har efterforskerne ikke fornemmelsen af, at den eftersøgte har været udsat for noget kriminelt. Politiet har heller ikke fundet anledning til at konkludere, at han har forladt festen i nedtrykt tilstand.

Steffen Dam Jensen er cirka 195 centimeter høj og kraftig af bygning. Da han forsvandt, var han iført hvid T-shirt, lyseblå jeans, sort hættetrøje, sort uldjakke og gråbrune sko.

