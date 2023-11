Julefrokostsæsonen er for alvor skudt i gang, og det kan mærkes hos politiet.

Det galt ikke mindst fredag aften og lørdag nat i Helsingør, hvor politiet flere steder måtte rykke ud til slagsmål i byen.

For en 57-årig mand endte den våde aften i byen på en måde, han formentlig ikke havde drømt om på forhånd, nemlig med en tur i detentionen.

Det skriver Helsingør Dagblad lørdag.

Balladen begyndte fredag aften, hvor politiet fik en anmeldelse om en udadreagerende mand, der ville slås med andre deltagere til en julefrokost på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

Hotellet er blandt andet kendt for at være der, hvor det danske herrelandshold i fodbold bor, når de er på træningssamling i Danmark.

Senere på aftenen var den gal igen i Helsingør, og politiet måtte atter rykke ud.

Denne gang var gang var der uro til en julefrokost på hotellet Comwell i Snekkersten.

Her måtte en vagt tilkalde politiet, da en 41-årig mand var begyndt at opføre sig agressivt, sparke til diverse ting til festen og nægtede at forlade stedet.



Det viste sig, at manden var stærkt påvirket af stoffer. Han blev anholdt og sendt en tur i detentionen, og blev løsladt igen lørdag morgen.