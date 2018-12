Det kan gå vildt for sig under en julefrokost.

Men sjældent går bølgerne så højt, som under en julefrokost på en adresse på Møn i tirsdags.

Natten til onsdag måtte politiet tilkaldes efter at et skænderi udartede sig til vold og trusler.

En 71-årig mand blev jagtet ud af huset af en 23-årig mand, som slog offeret i ansigtet og holdt en stor køkkenkniv op mod den 71-åriges hals og truede med at skære halsen over på ham.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Da ordensmagten ankom, var det lykkes de andre deltagere ved julefrokosten at skille de to mænd ad. Den 23-årige var efterfølgende gået i seng. Han blev dog vækket af politiet klokken 02.27 med beskeden om, at han var anholdt.

De andre gæster ved julefrokostens forklarede politiet, at det var en diskussion om et toilet, måske var defekt, som udløste tumulten.

Den anholdte 23-årige er sigtet for trusler og for kvalificeret vold.