»Hundehoveder, hængerøve og skidesprællere …«

Det er ikke sikkert, at det er sådan, at ordene er faldet, men ukvemsordene har med garanti siddet alleryderst på tungen hos flere af de familier i Odense, der op mod jul og her i juledagene er kommet hjem til et hjem gennemrodet af indbrudstyve, og hvor fladskærme og arvesmykker er snuppet af de langfingrede.

36 gange de seneste ni dage er borgere i Odense kommet hjem til et hus, hvor der har været indbrud.

Det viser helt friske tal fra Rigspolitiet, der har opgjort antallet af indbrud i boliger fra den 17. december til og med 2. juledag.

Og hvis vi dykker ned i tallene fra hele Fyn, så viser de, at 88 boliger på Fyn har haft indbrud i perioden.

Til sammenligning var det tal på 80 sidste år. Men årene før var der op mod dobbelt så mange juleindbrud.

»Hele året og hele sidste år har vi set et væsentligt fald i antallet af indbrud i private beboelser. Vi vil gerne sige, at det er en del af vores indsats, men corona har også haft en positiv effekt på det her område,« siger Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

»Pandemien har givet dårlige arbejdsvilkår for indbrudstyvene, og det kan vi også aflæse i tallene,« forklarer han.

Og op mod jul har Fyns Politi også haft et særligt øje rettet mod kriminelle kendt for indbrud.

»Vi kører en særlig målrettet indsats i december, hvor vi laver hjemmebesøg hos de indbrudskriminelle og følger dem nøje, hvis de bliver løsladt op mod jul.«

Ud over det så bliver der, ifølge Jesper Weimar Pedersen, sat ekstra tryk på efterforskningen

»Vi går målrettet efter, hvem det kan være hensigtsmæssigt at få efterforsket op til jul,« forklarer han.

Alene i december er seks personer blevet varetægtsfængslet i indbrudssammenhæng.

Én person fra misbrugsmiljøet, og fem personer, der er en del af en mere organiseret form for indbrudskriminalitet: Tre personer, der typisk gør sig i designerindbrud, og to personer fra en såkaldt 'omrejsende kriminel gruppering' – typisk indbrudstyve fra udlandet, der rejser fra land til land og begår indbrud.

Odense og Middelfart er de kommuner på Fyn, hvor indbrudstyvene har været flittigst i juledagene.

24 gange har der været indbrud i Middelfart Kommune siden den 17. december. Og 36 gange har borgere i Odense Kommune altså haft uventede gæster.

Den 25. december sendte Fyns Politi desuden en efterlysning ud på to formodede gerningsmænd til et indbrud på Islandsvej i Middelfart, der fandt sted juleaften omkring klokken 22. De to personer er stadig på fri fod.

»Nej, dem har vi ikke fundet endnu. Vi vil meget gerne høre fra folk, der har en idé om, hvor vi kan finde dem,« siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jesper Weimar Pedersen.

På landsplan har der i perioden fra den 17. december til og med den 26. december været 574 boliger, der har haft ubudne gæster.