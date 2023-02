Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En journalistpraktikant rakte ud efter sin veninde, kort tid før hun ifølge eget udsagn blev voldtaget af en mand, der skulle fungere som guide på en studietur til Polen.

‘Kom, før det ender galt. Kun mig og manden (mandens navn er udeladt grundet navneforbud i sagen, red.) tilbage,' lød SMS-beskeden til veninden.

Ifølge den kvindelige journalistpraktikant gik det hele galt efter praktikantholdet og manden havde været på en beruset bytur på deres første aften under studieturen.

Manden, der har nægtet sig skyldig under hele sagen, fik 1 august sidste år en dom på et år og to måneder ubetinget fængsel for voldtægt i byretten i Helsingør. En dom han nu har anket til landsretten.

Torsdag blev sagen indledt ved Østre Landsret, hvor manden genfortalte sin forklaring og holdt fast i sin uskyld.

Både den tiltalte og journalistpraktikanten forklarer, at de festede videre på et hotelværelse efter byturen.

Og det var her, det angiveligt endte i et sandt mareridt for journalistpraktikanten.

De andre journalistpraktikanter forlod hen ad natten både festen og værelset. Tilbage blev kun journalistpraktikanten og manden.

'Mit værelse nu,' lød den sidste besked fra journalistpraktikanten til sin veninde.

Det er ifølge kvindens forklaring her, at manden angiveligt skulle have voldtaget hende.

Manden nægter fortsat at have voldtaget journalistpraktikanten og har i landsretten især lagt vægt på, at det slet ikke er muligt for ham at fuldføre et samleje, fordi han er impotent.

»Jeg kan ikke gennemføre samleje, det har jeg ikke kunnet i 15 år. Jeg har ikke opsøgt det – jeg vil hellere lave andre ting,« fortalte manden i landsretten.

Manden erkender dog, at der foregik anden seksuel kontakt på værelset, men at det havde været på journalistpraktikantens eget initiativ.

Sagen fortsætter i Østre Landsret mandag.

B.T. følger sagen.