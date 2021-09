Som led i efterforskningen af det uopklarede drab på 17-årige Emilie Meng har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beslaglagt en varevogn, som tidligere har tilhørt den livstidsdømte morder Peter Madsen.

Beslaglæggelsen sker, efter at to B.T.-journalister i Discovery+-dokumentaren 'Nogen ved noget om drabet på Emilie Meng' har fundet mulige spor efter blod i Peter Madsens hvide varebil.

Det skriver Discovery+ i en pressemeddelelse.

»På baggrund af et tip undersøger de Peter Madsen som mulig gerningsmand til drabet. Undervejs finder journalisterne blandt andet frem til en hvid varebil af mærket Opel Vivaro, der blev leaset af Raketmadsens Rumlaboratorium i årene op til Peter Madsens anholdelse i 2017,« lyder det i pressemeddelelsen, inden det tilføjes:

»Efter anholdelsen blev varebilen ransaget af Københavns Politi, men en aktindsigt viser, at der blev aldrig foretaget en kriminalteknisk undersøgelse af varebilen.«

Dette skal ses i lyset af, at Københavns Politi i august 2017 – imens de efterforskede Peter Madsen for drabet på den svenske journalist Kim Wall – ellers offentligt var ude at sige, at de også undersøgte den tidligere ubådsbygger for andre drab. Dog ikke en grad, hvor de undersøgte hans varevogn.

Netop en hvid varevogn har spillet en central rolle i sagen om drabet på 17-årige Emilie Meng.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blev en hvid varevogn observeret af flere personer i Korsør-området i timerne efter Emilie Mengs forsvinden, ligesom en person også har observeret en mistænkelig hvid varevogn ved Regnemarks Bakke, hvor Emilie Mengs lig blev fundet godt et halvt år efter.

Efterlysningsplakat med den savnede Emilie Meng. Emilie Meng blev sidst set i live på Korsør Station den 10. juli 2016. Fem en halv måned senere blev hun fundet dræbt i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Efterlysningsplakat med den savnede Emilie Meng. Emilie Meng blev sidst set i live på Korsør Station den 10. juli 2016. Fem en halv måned senere blev hun fundet dræbt i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De to journalister Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen – hvis undersøgelse af Emilie Meng-sagen, man følger i dokumentarserien – finder undervejs frem til den hvide Opel Vivaro, som de med hjælp fra en tidligere svensk kriminaltekniker får undersøgt med et blod-detekterinsmiddel.

»Undersøgelsen viser, at der er mulige spor af blod, som viser sig som blodstænk på varebilens vægge og hjulkasser. Om der er tale om blod, og hvorvidt blodet stammer fra drabet på Emilie Meng eller en anden forbrydelse, viser undersøgelsen ikke,« skriver Discovery+ i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Kriminalteknikeren understreger, at politiet bør lave en tilbundsgående undersøgelse af varebilen. Herefter kontakter journalisterne politiet, og varebilen bliver beslaglagt.«

Siden er Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen ad to omgange blevet afhørt omkring fundene i bilen.

Peter Madsen fotograferet i en af sine tre hjemmebyggede ubåde. Foto: Anders Kristensen Vis mere Peter Madsen fotograferet i en af sine tre hjemmebyggede ubåde. Foto: Anders Kristensen

De to journalister har tidligere i en bog om sagen kunnet fortælle, at netop Peter Madsen mindst tre gange er blevet kigget på som mistænkt i det uopklarede drab på 17-årige Emilie Meng.

B.T. kunne fortælle tirsdag aften fortælle, hvordan det ligeledes kommer frem, at Peter Madsen over for en tidligere medindsat – der i 2018 afsonede med Peter Madsen i Herstedvester Fængsel – erkendte yderligere to drab.

De to første afsnit af ‘Nogen ved noget om Emilie Meng’ kan lige nu streames på Discovery+, og første afsnit kan ses onsdag aften klokken 21 på Kanal 5.