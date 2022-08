Lyt til artiklen

»Hun var meget glad for at gå live uden meget tøj på. Det prøvede jeg at få hende til at stoppe med.«

Det forsøger en 47-årig, pædofili-tiltalt journalist onsdag formiddag at overbevise et nævningeting i Roskilde om i forhold til sin kontakt med et mindreårigt barn.

Hun var kun 11 år, da han kom i kontakt med hende over nettet. Journalisten skrev blandt andet til hende, at han selv var en 14-årig »badboy«.

Den 47-årige journalist er tiltalt i en kæmpestor pædofilisag om voldtægter og blufærdighedskrænkelser af sammenlagt mindst 40 mindreårige børn i alderen tre til 14 år.

Han nægter sig skyldig i seks tilfælde af voldtægt, men erkender op mod 180 tilfælde af blufærdighedskrænkelser. Heriblandt mod den udenlandske pige, der kun var 11 år, da han i 2018 første gang kom i kontakt med hende på YouTube.

Siden flyttede kontakten mellem dem over på andre elektroniske platforme, hvor pigen i lighed med andre mindreårige børn tog tøjet af og udførte seksuelle handlinger for øjnene af blandt andre den 47-årige journalist.

»Jeg var godt klar over, at hun var mindreårig, og jeg kan ikke huske, at vi har snakket om min alder. Men hun kendte godt min alder, for vi have facetimet nogle gange,« forklarede han, da anklageren foreholdt ham et citat fra korrespondancen mellem dem.

Her skrev journalisten blandt andet på engelsk:

»Jeg bliver pisse jaloux. Du er min pige nu. Fordi du dater en 14-årig »badboy«.«

Ifølge journalisten var det nærmest af en slags medlidenhed med pigen, at han bevarede kontakten frem til sin anholdelse i april 2021.

»Hun sendte ting til mig, selv om jeg havde lyst til at standse relationen. Det var mit indtryk, at hun godt kunne lide det. Lige den seksuelle del med hende var jeg ikke så interesseret i. Hun var en meget stor pige.«

Retten i Roskilde har afsat 13 retsdage til at komme igennem den omfattende nævningesag mod en 47-årig dansk journalist, der er tiltalt for at have voldtaget og blufærdighedskrænket mindst 40 mindreårige børn.

Så det var af hensyn til hende, at du bad hende sende seksuelle ting til dig, spurgte anklageren vantro.

»Ja, det synes jeg kommer klart frem af materialet,« svarede den tiltalte journalist.

»Nogle af de unge piger var helt vilde, hvis visningstallet kom op på 2.000,« tilføjede han.

Hos den nu tiltalte journalist fandt politiet ved en ransagning store mængder børneporno gemt på blandt andet en stationær computer, et par harddiske og tre mobiltelefoner.

Politiet kræver blandt andet tre af journalistens mobiltelefoner beslaglagt, fordi han gemte store mængder børneporno på dem.

Sammenlagt var der tale om næsten 21.000 billeder og godt 3.000 videooptagelser i alle de tre kategorier, som politiet opdeler børneporno i efter grovhed.

Under sagen har senioranklager Lise Frandsen været nødt til udtrykkeligt at advare de juridiske dommere og nævningerne, når hun dokumenterer nogle af eksemplerne fra det bjerg af børneporno, som politiet har fundet hos journalisten.

»Der er materiale, der kan virke stødende,« har hun blandt andet understreget, ligesom pressen og andre tilhørere bliver bedt om at forlade retslokalet, når nogle af de krænkende videofilm bliver vist.

»Jeg er ikke spor uskyldig. Jeg er kæmpe skyldig, men i min kriminalitet har jeg været meget opmærksom på ikke at træde over nogle særlige grænser,« har journalisten selv sagt under sagen.

I vidneskranken fortæller den tiltalte, at en af de krænkede småpiger på et tidspunkt var så vild med ham, at han 24 timer i træk var på Facetime sammen med hende.

Hvordan kunne du få tid til det, når du også skulle passe dit arbejde, spørger anklageren.

»Det fik jeg bare. Facetime kan jo godt ligge i lommen, mens man laver noget andet,« lød svaret.

Der forventes dom i sagen i slutningen af september eller begyndelsen af oktober.