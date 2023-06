Forvaring.

Det skal straffen være til en tidligere journalist fra Ekstra Bladet, der begik overgreb og krænkede blufærdigheden på samlet 31 børn i perioden 2011-2015.

Det har Østre Landsret nu fastslået.

I november blev den pædofile EB-journalist ved byretten i Roskilde fundet skyldig i de mange overgreb og idømt en straf på tre et halvt års fængsel.

Anklagemyndigheden mente dog, at den 48-årige mand er så farlig, at han i stedet for en normal fængselsstraf skal idømmes forvaring, som er indespærring på ubestemt tid

Journalisten blev blandt andet fundet skyldig i krænkelser af piger i alderen 4-11 år. Dels hans egne børn og dels andre børn, der kom på besøg i hans hjem.

Og desuden indgik han i et pædofilt netværk i cyberspace.

Ved den netop afsluttede ankesag i Østre Landsretten skulle retten ikke tage stilling til, om han var skyldig eller ej. Kun straffen var til diskussion.

Anklagemyndigheden ville have journalisten idømt forvaring, som er en tidsubestemt straf. De mener, at han er »farlig«.

»Den eneste rigtige straf er forvaring, og det er, fordi han er farlig. Ikke nødvendigvis for os voksne, men for børn,« lød det fra anklager Jasmin Jensen under hendes procedure.

Anklageren henviste især til en vurdering fra Retslægerådet. Den konkluderede, at journalisten udgør en væsentlig fare for samfundet, fordi han er seksuelt afvigende og har narcissistiske træk.

Ud over stribevis af krænkelser mod børn i samlet 167 tilfælde blev journalisten dømt i fire forhold, der var så grove, at de i juridisk forstand betragtes som voldtægter.

De fire forhold gik ind under straffelovens voldtægtsparagraf, fordi berøringerne karakteriseres som »andet seksuelt forhold en samleje«.

Ifølge forsvareren var det ikke nok til at idømme den tidligere EB-journalist forvaring. Blandt andet fordi journalisten ikke havde fuldbyrdet samleje med pigerne, og forholdene lå tidsmæssigt langt tilbage i tiden.

Forsvareren havde i stedet krævet tre års fængsel – altså et halvt år mindre end byrettens dom.

Da journalisten i november blev idømt en fængselsstraf, stemte halvdelen af personerne i byrettens nævningeting for at idømme ham forvaring.

Den anden halvdel stemte for en fængselsstraf.

Når der er stemmelighed, er det den mildeste straf, der gives.

Manden arbejdede som journalist, da han begik overgrebene. Det gjaldt senest på Ekstra Bladet. Her var han ansat, da han i 2021 blev anholdt.

Da mandens egne børn er blandt ofrene i sagen, bringer B.T. for at beskytte børnenes identitet ikke journalistens navn trods straffens alvorlige karakter.